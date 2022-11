El horror de las colonias penales rusas: así es el infierno en prisión de la baloncestista Brittney Grinner

Brittney Griner, la jugadora de baloncesto estadounidense y dos veces medalla de oro olímpica, fue detenida en Rusia cuando detectaron en su equipaje aceite de cannabis. Las autoridades la trasladaron el pasado 4 de noviembre a una colonia penal a la espera de juicio. Sin embargo, sus abogados denunciaban la semana pasada que desconocían el paradero actual de la deportista. Ahora ya se conoce donde ha sido trasladada y el duro infierno que espera a la jugadora.

La estrella del baloncesto estadounidense que está detenida y encarcelada en Rusia desde febrero y fue condenada a nueve años de cárcel por tráfico de drogas en agosto, ya ha sido localizada después de que fuese trasladada a una colonia penal de destino desconocido. Según adelantó la cadena ESPN, Brittney Griner está presa en una colonia penal en Mordovia, a más de 330 kilómetros al este de Moscú, una de la de las más duras del país.

Herederas de los gulags

Muchas de las colonias penales se hallan en la República de Mordovia. Fueron construidas en tiempos de Stalin y durante la existencia de la Unión Soviética fueron recluidos en ellas “enemigos del pueblo”. Son herederas de los campos de trabajos forzados de la era soviética, también conocidos como gulags.

Mordovia se halla a unos casi 400 kilómetros al sudeste de Moscú. A lo largo de una ruta que comienza en la estación de ferrocarriles de Potma y está rodeada de bosques se hallan unas 18 colonias penales. A ambos lados de la ruta se ven innumerables torres de vigilancia. Aquí se hallan también las colonias de prisioneros condenados a cadena perpetua, extranjeros, mujeres, hombres, ex policías, madres con hijos pequeños y enfermos crónicos.

Los abogados de la jugadora de la WNBA informaron a ‘Sports Illustrated’ que “Brittney Griner comenzó a cumplir su condena en la Colonia Penal Femenina IK-2 en Mordovia”.

La prisión donde está Griner es una de las colonias penitenciarias regulares de Rusia, donde se encuentran la mayoría de los 453.000 reclusos del país. Los reincidentes o los condenados por delitos graves son enviados a colonias de régimen estricto o de régimen especial.

La diferencia -según explica un reportaje de la BBC- radica en el número de visitas permitidas a los familiares, la frecuencia de paquetes permitidos con comida o ropa y la severidad de los castigos por infringir las normas.

Algunos delitos graves se castigan con tiempo en celdas sin acceso al aire libre.

Si bien los trabajos forzados fueron oficialmente abolidos en las colonias penales rusas, son frecuentes los castigos físicos y psicológicos por “negarse a trabajar”. “Hacíamos muchas horas extras. Era como el trabajo en cadena. Había un plan de producción que teníamos que cumplir. Quien no lo lograba era agredida por otras mujeres”, relataba Svetlana Bajmina que cumplió condena por evasión fiscal.

Coser los uniformes del Ejército

Según la ley rusa, los reclusos tienen que trabajar. La mayoría lo hace, ya que negarse normalmente significa tener problemas, aunque la casta más alta de convictos en la jerarquía criminal masculina, conocida como blatnye (traducido literalmente al español como “ladrones”), se niega por principio.

Los reclusos trabajan de 12 a 16 horas al día con descansos para el almuerzo y el baño. Mientras que los hombres en las colonias penales a menudo trabajan en el procesamiento de madera o la soldadura, las mujeres se emplean en la costura de ropa, en su mayoría uniformes para el servicio penitenciario, el ejército o la policía.

La colonia penal de Yavas, donde se afirma que Griner está encarcelada, no tiene buena reputación, y las reclusas que trabajaban allí hablan de palizas, amenazas e intimidación.

“Trabajé como costurera y hay una ley: si no cumples con la tasa de producción, te golpean”, dijo la ex presa Irina Noskova al medio ruso The New Times en 2013.

Biden dispuesto a intercambiar presos

El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden lleva meses intentando negociar la liberación de Griner y de otro estadounidense encarcelado en Rusia, el ejecutivo de seguridad corporativa de Michigan Paul Whelan, incluso mediante un posible intercambio de prisioneros con Moscú. Whelan también fue enviado a una colonia penal en Mordovia tras ser declarado culpable de cargos relacionados con el espionaje en 2020 y condenado a 16 años de prisión.