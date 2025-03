Los Lakers caen en Denver agotados y con las bajas por lesión de LeBron y Doncic

Apenas 24 horas después de su partido perdido en Milwaukee contra los Bucks, Los Ángeles Lakers llevaron al límite a los Denver Nuggets a domicilio pese a las ausencias de LeBron James y Luka Doncic, pero acabaron rindiéndose 131-126 con un parcial final de 0-8 y acabaron su gira lejos de California con cuatro derrotas de cuatro.

Austin Reaves, con 37 puntos, y Dalton Knecht, con 32, llevaron de la mano a los Lakers y les dieron ventaja 126-123 con 50 segundos por jugar, pero el serbio Nikola Jokic y Jamal Murray acabaron dando el golpe definitivo a los angelinos.

Tras asaltar la segunda plaza del Oeste gracias a su racha de ocho victorias consecutivas, a los Lakers se les atragantó su gira de cuatro partidos lejos de casa. Cayeron en la cancha de los Boston Celtics y perdieron en ese duelo a LeBron James por un problema en la ingle. Desde entonces, se rindieron en el campo de los Brooklyn Nets, de los Milwaukee Bucks y, este viernes, en el de los Nuggets.

Ocupan la quinta plaza (40-25) en el Oeste, mientras que los Nuggets son segundos (43-24), detrás de los Oklahoma City Thunder (54-12).

Al equipo de JJ Redick no le faltó compromiso, pero no fue fue suficiente para salir ganador de Denver en una noche en la que la lista de bajas angelina incluía a Doncic, LeBron, Rui Hachimura, Dorian Finney Smith y Jaxon Hayes.

LeBron no formó parte de la expedición angelina en Denver y ya se encuentra desde hace dos días en Los Ángeles para seguir con su proceso de recuperación. Doncic, que el día anterior había metido 45 días en Milwaukee, sí estuvo en el banquillo de los Lakers, pero inactivo. Su entrenador prefirió no arriesgar con él y no le dio minutos para que se recuperara de las molestias varias que arrastraba del esfuerzo de la noche anterior.

Los Nuggets impusieron su ley con seis jugadores con dobles dígitos. Jokic firmó 28 puntos, siete rebotes y cinco asistencias, y Jamal Murray aportó 26, al conectar el triple del 129-126 con 5.6 segundos en el cronómetro.

Russell Westbrook puso la guinda a su partido de 17 puntos, seis rebotes y siete asistencias, con un robo y canasta al contragolpe del definitivo 131-126.