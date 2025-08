La locura de 35 segundos con la que España se proclamó campeona de Europa sub'18 con Guillermo del Pino como héroe

España conquistó su sexto título de campeona de Europa sub'18 por 82-81 y lo hizo en una final ante Francia que tuvo uno de los desenlaces más locos en la historia del baloncesto mundial.

El héroe fue Guillermo del Pino, autor de 23 puntos, nueve de ellos en los últimos 27 segundos que sirvieron para culminar una remontada imposible. Y es que España no sólo llegó a estar once puntos abajo en el último cuarto después de haber cuajado un campeonato impecable. La selección entrenada por Marco Justo estaba 71-79 a 35 segundos del final y ahí comenzó el milagro con una bandeja con la izquierda de Raúl Villar. De inmediato llegó un triple desde siete metros y medio del escolta formado en la cantera del Unicaja. La locura no había hecho más que comenzar. Para mantener las opciones llegó otra bandeja con la izquierda de Del Pino. Y los últimos cuatro puntos también fueron del jugador andaluz.

Con 78-81 y a 3.5 del final dispuso de dos tiros libres. Anotó el primero y tiro aposta a fallar el segundo para intentar que España se hiciera con el rebote. La pelea tuvo premio y la última posesión del partido, en teoría, fue para la selección. Guillermo del Pino aprovechó un par de bloqueos -el segundo es falta en ataque- para encontrar una posición aceptable de tiro. Se levantó y puso a España por delante después de anotar 8 puntos en menos de medio minuto. Francia todavía tenía poco más de un segundo para un lanzamiento a la desesperada que no entró y España se proclamó campeona de Europa.

Guillermo del Pino, el héroe de la final, se formó en la cantera del Unicaja y la próxima temporada jugará en la NCAA, en la Universidad de Maryland. El pasado curso jugó en el Cordobasket de Segunda FEB y ha pasado por todas las categorías inferiores de la selección incluyendo un MVP del Eurobasket sub'16. Gran tirador y hay pocos jugadores de su edad en Europa con su capacidad de resolver partidos en los tramos decisivos.

El otro gran protagonista del campeonato ha sido Ian Platteuw. Incluido en el quinteto ideal del campeonato y siendo el MVP del torneo, el pívot de 2,14 formado en la cantera del Joventut de Badalona ha jugado 2:23 con el equipo verdinegro en la Liga Endesa. La próxima temporada también se marcha a la NCAA, a la Universidad de Davidson. Lo tiene todo para convertirse en un pilar de la selección por muchos años. Amenaza en la zona, por fuera, tiene centímetros, kilos y en el campeonato ha promediado 10 puntos, 7 rebotes y 3,4 asistencias por partido. Fue también campeón de Europa sub'16.

El equipo ha estado entrenado por David Justo. El técnico canario ejerció de asistente en La Laguna Tenerife durante diez temporadas y luego dio el salto a entrenador principal en el estreno del Palencia en la Liga Endesa. Fue sustituido por Luis Guil y el pasado curso logró el ascenso a Primera FEB con el Palmer Basket Mallorca.