Luka Doncic asusta: así ha transformado su cuerpo en menos de dos meses

Luka Doncic debutó el 11 de febrero con Los Angeles Lakers ante los Jazz de Utah. Y los comentarios en Estados Unidos, más allá de lo que hizo en la pista, se centraron en su estado físico. Lo mínimo que se le llamó fue obeso. Sus primeros meses en California acabaron con la eliminación en la primera ronda de los playoffs ante los Minnesota Timberwolves por un rotundo 1-4. Era la primera vez que los Lakers siendo terceros de la Conferencia Oeste caían en primera ronda.

Doncic asumió después de menos de tres meses como "laker" que debía cambiar físicamente y desde junio está trabajando en ello. Los resultados saltan a la vista, según ha publicado la revista Men's Health donde se ve al balcánico como nunca. Físicamente parece otro: definido muscularmente, deshinchado, más delgado y con un aspecto que intimida para el Eurobasket que disputará con Eslovenia en apenas un mes.

Luka ha trabajado intensamente con un equipo en el que están su entrenador personal, Anže Maček, el fisioterapeuta Javier Barrio y la nutricionista Lucía Almendros. La nueva imagen de Doncic resulta impactante. Nada que ver con los 122 kilos que llegó a pesar a principios de la temporada pasada, según informó la ESPN. El trabajo que ha seguido en las últimas semanas tiene varios puntos clave. El primero es que los entrenamientos matinales, la primera sesión de trabajo, la realiza en ayunas. Se trata de ayuno intermitente de 16 horas diarias que abarcha desde las 20:30 hasta las 12:30 del día siguiente.

Además del ayuno, su dieta incluye comidas altas en proteínas, la mínima cantidad posible de azúcares y nada de gluten.

El objetivo no es sólo la pérdida de peso como ya revelan las imágenes. También se busca reducir la inflamación que los entrenamientos podían producir en su cuerpo. Y esto lo cumple de forma severa durante seis días a la semana con entrenamientos dobles diarios de hora y media de trabajo. El séptimo es el único de tregua en el trabajo del exjugador del Real Madrid.

En sus sesiones combina ejercicios como peso muerto con barra hexagonal, press de hombros con landmine, sprints y saltos en pista exterior combinando ejercicios de fuerza, agilidad y trabajo con balón. La primera impresión es que el nuevo Doncic es otro. "Simplemente creo que necesitaba un nuevo comienzo después de todo lo que pasó", afirma. "Si me detengo ahora habrá sido en vano. Cada verano me esfuerzo al máximo para trabajar en diferentes cosas. Soy muy competitivo y este verano está siendo un poco diferente. Me motivó a ser aún mejor. Era un ahora o nunca", apunta Doncic. No todo es saltar alto. Creo que soy muy atlético en otras cosas: en el equilibrio, en el control del cuerpo, en lo que hago al frenar, en la desaceleración", concluye Doncic.