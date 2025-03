El Madrid cumple en Bolonia ante un rival inofensivo

El Madrid firmó en Bolonia un triunfo indispensable para seguir aspirando a algo más que seguir vivo en abril. En una temporada irregular y en las que las victorias como visitante son algo casi excepcional (5/10 es el balance), el equipo de Chus Mateo cumplió con su obligación ante la Virtus. El de Dusko Ivanovic es uno de los cuatro equipos que ya no se juega nada a estas alturas del curso. Si a eso se le añade la baja de su mejor jugador, Will Clyburn, una racha de seis derrotas seguidas y la necesidad de victoria del Madrid, todo siguió el guión previsto. Además los resultados de la jornada pueden dejar a los blancos al final de esta jornada a una victoria de la sexta plaza.

Fue un triunfo incluso demasiado cómodo el logrado en la capital de Emilia-Romaña. Y lo fue sobre todo por la debilidad del rival. Nada que ver con lo que queda: ASVEL, Milán y París llegan a Madrid y el equipo blanco viaja a Belgrado para medirse al Estrella Roja y cerrar la primera fase con el Partizán. El Madrid no ganaba lejos de su pista desde que lo hizo el 10 de enero en Kaunas. La racha antes de llegar a Bolonia era de una victoria, en el Clásico, y cuatro derrotas. La obligación de sumar era absoluta. Y el equipo respondió ayudado por un rival inofensivo. El Madrid jugó sin precipitación y sin nervios porque no se sintió presionado en ningún momento. La receta perfecta para aparcar el desatino desde la línea de tres de los últimos partidos. Cuando Campazzo, Abalde y Musa anotaron un triple cada uno en el primer cuarto todo cuadró, aunque luego volviera a torcerse y el Madrid firmara un raquítico 5/20 (25 por ciento de acierto). Garuba fue tan explosivo como en la salida ante el UCAM Murcia, Musa anotó con facilidad y todo el equipo se movió con una soltura digna de una amistoso de pretemporada. El Madrid encontró pasillos amplísimos en la ¿defensa? italiana y por eso las diferencias pronto rondaron la veintena de puntos. El Madrid cuidaba el balón, tenía paciencia para encontrar buenas posiciones y no se obsesionaba en disparar desde la línea de tres. Fue tan plácido todo que ni siquiera Dusko Ivanovic mostró síntomas de cabreo.

La terapia no fue completa del todo porque el acierto exterior siguió sin estar en un porcentaje aceptable. El desplome volvió a ser inquietante. No se llegó al extremo del sonrojante 16/91 combinado de los últimos tres partidos, pero el desacierto/apatía animó incluso a los locales. Llegaron a rozar la decena de desventaja, pero su fragilidad impidió que el Madrid se sintiera agobiado.

El Baskonia se despidió de toda posibilidad de colarse en el "play-in" con la inesperada derrota ante el colista. La defensa de los vitorianos en Berlín, con 97 puntos encajados, no existió.

67. Virtus Bolonia (17+16+21+13): Hackett (0), Tucker (10), Cordinier (8), Shengelia (8) y Diouf (6) -quinteto titular- Zizic (4), Morgan (11), Holiday (7), Akele (4), Polonara (2) y Grazulis (7).

80. Real Madrid (30+20+18+12): Campazzo (7), Abalde (3), Musa (13), Garuba (10) y Tavares (13) -quinteto titular- González (0), Hezonja (10), Fernando (9), Feliz (6), Llull (2) e Ibaka (7).

Árbitros: Difallah (Fra), Hordov (Cro) y Sukys (Lit). Sin eliminados.

Incidencias: 7.723 espectadores en el Paladozza de Bolonia. Partido correspondiente a la vigésimo novena jornada de la Euroliga.

29ª jornada: Fenerbahçe, 92-ASVEL Villeurbanne, 82; Estrella Roja, 80-Armani Milán, 82; Zalgiris Kaunas, 83-París Basketball, 81; ALBA Berlín, 97-Baskonia, 90; Maccabi Tel Aviv, 91-Mónaco, 88; Virtus Bolonia, 67-Real Madrid, 80; Olympiacos-Panathinaikos (20:15); Bayern Múnich-Anadolu Efes (20:30) y Barcelona-Partizán (20:45).

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Olympiacos (21/7); 2. Fenerbahçe (20/9); 3. Panathinaikos (18/10); 4. Bayern Múnich (17/11); 5. Mónaco (17/12); 6. Estrella Roja (16/13); 7. París Basketball (16/13); 8. Armani Milán (16/13); 9. Partizán (15/13); 10. Barcelona (15/13); 11. Real Madrid (15/14); 12. Anadolu Efes (14/14); 13. Zalgiris Kaunas (14/15); 14. Baskonia (12/17); 15. ASVEL Villeurbanne (11/18); 16. Maccabi Tel Aviv (9/20); 17. Virtus Bolonia (7/22); 18. ALBA Berlín (5/24).