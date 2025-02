Real Madrid - Barcelona, un Clásico y 42 derrotas

Un Clásico inmediatamente después de la disputa de la Copa del Rey y al que llegan Real Madrid y Barcelona con 42 derrotas entre ambos (19 el Madrid y 23 el Barça) no se había visto en el siglo XXI. Los dos títulos disputados en lo que va de temporada han sido para el Unicaja y la trayectoria de ambos en la Euroliga es un monumento a la irregularidad. Al Barça, con siete jornadas por delante, le queda el consuelo de estar en zona de «play-in». Al Madrid ni eso. Con todo, el equipo de Chus Mateo comparece menos dañado en el Clásico que hoy se disputa en el Movistar Arena.

«La situación es que los jugadores son los que están hoy aquí. Somos catorce, somos los que somos y somos suficientes para afrontar este tramo final», comentó Chus Mateo después de confirmar la salida cantada de Dennis Smith Jr. El base estadounidense llegó a mediados de enero, jugó 35:18 repartidos en cuatro partidos y 41 días después de su fichaje se ha vuelto a Estados Unidos. El objetivo del club era que hubiera llegado en condiciones de ayudar en la Copa. Visto que era imposible, hace semanas que ambas partes se dieron por vencidas. Con Deck todavía de baja –la próxima semana comenzará a entrenar con el grupo–, el objetivo ahora es rescatar a los más señalados después del batacazo de la Copa. Musa y Hezonja empezaron la terapia con sus respectivas selecciones. El bosnio se ha clasificado para el Eurobasket. El croata no, aunque en la última Ventana FIBA ha promediado 38,5 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias.

Los precedentes esta temporada apuntan un pleno del Real Madrid, 3-0. En la semifinal de la Supercopa, 89-83; en la primera vuelta de la Euroliga en el Palau, 90-97, con prórroga incluida, y 73-71 en el más reciente en la Liga Endesa. Si se incluye la pasada semifinal de la ACB el balance es 6-0 para los blancos.

En el Barça de este curso las desgracias son la historia de nunca acabar. A las bajas de Laprovittola –toda la temporada–; Vesely, al que le quedan unas semanas, y Punter, al que le quedan unos días, se ha añadido la de Juan Núñez. El canterano del Madrid llevaba semanas jugando infiltrado y la rodilla derecha la he dicho basta. Podría no regresar hasta la próxima temporada. La reflexión de Satoransky está plenamente justificada: «Estamos en un momento anímico bastante jodido». Los problemas físicos, la eliminación en cuartos de Copa, casi las mismas victorias (25) que derrotas (23), tensión en el vestuario... el panorama es oscuro. «Vamos a Madrid con nueve o diez jugadores del primer equipo y tres chavales de diecisiete años. Son chavales espléndidos, pero no están preparados para jugar al nivel que exige este club en Euroliga y ACB», comenta Joan Peñarroya.

Con todo eso el partido de hoy no es definitivo, pero puede marcar tendencia para lo que se avecina en las próximas semanas. Ya lo dice Chus Mateo: «Entre la dureza de esta Euroliga y que nosotros en ocasiones no hemos estado tan finos como el año pasado, eso nos hace que seguramente tengamos que luchar hasta el último día para conseguir estar en la zona de playoff».

Después del Clásico, el Madrid tiene cuatro partidos fuera (Panathinaikos, Virtus, Estrella Roja y Partizán) y tres en casa (ASVEL, Milán y París). Sólo la Virtus no se juega nada. El Barça cuenta con un calendario algo más sencillo: Partizán, Zalgiris, Bayern y Virtus en el Palau y ALBA Berlín, Milán y Fenerbahçe fuera. El Clásico es trascendental.

27ª jornada: Estrella Roja-Zalgiris (20:00); Armani Milán-Mónaco (20:30); París Basketball-Bayern Múnich (20:30); Real Madrid-Barcelona (20:45); Maccabi-Fenerbahçe, (21:00); Anadolu Efes-ALBA Berlín (viernes 28, 18:30); Virtus-Olympiacos (viernes 28, 20:00); Partizán-Baskonia (viernes 28, 20:30) y ASVEL Villeurbanne-Panathinaikos (viernes 28, 21:00). (Todos en Movistar +).

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Olympiacos (19/7); 2. Fenerbahçe (17/8); 3. Panathinaikos (16/10); 4. Mónaco (16/10); 5. Estrella Roja (16/10); 6. Bayern Múnich (16/10); 7. Paris Basketball (15/10); 8. Partizán (14/12); 9. Barcelona (14/12); 10. Armani Milán (14/12); 11. Real Madrid (13/13); 12. Anadolu Efes (12/14); 13. Zalgiris Kaunas (12/14); 14. Baskonia (11/15); 15. ASVEL Villeurbanne (11/15); 16. Virtus Bolonia (7/19); 17. Maccabi Tel Aviv (6/20); 18. ALBA Berlín (4/22).