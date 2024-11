Un micrófono abierto en un partido de baloncesto acaba en despido por este indignante insulto machista

La Liga Nacional de Baloncesto (LNB) argentina se ha convertido en noticia no por lo que ocurrió sobre la cancha sino por un vergonzoso incidente que tuvo lugar durante la victoria de Boca Juniors sobre Gimnasia de Comodoro Rivadavia en el Estadio Socios Fundadores de Chubut.

Los hechos ocurrieron durante una pausa publicitaria y los aficionados no podían creerlo. Uno de los micrófonos de la transmisión oficial del partido quedó abierto y se escuchó la voz de uno de los integrantes del equipo pronunciando una frase que generó una gran indignación. “Apareció, eso es bueno. Le prestaron el teléfono, no sé. Después, quería que... Porque la de él sea una trola pu... que le gusta la pi... más que el dulce de leche no quiere decir que sean todas iguales. Me voy a quedar con un consejo que me dieron hace mucho: elegí la más linda que putas son todas“, se escucha responder a su interlocutor.

Las redes sociales no tardaron en viralizar el contenido de la vergonzosa charla provocando un gran enfado entre los usuarios, lo que obligó a la plataforma a tomar cartas en el asunto.

Despido fulminante

Basquet Pass no dio detalles sobre el protagonista de la charla que fue despedido de forma fulminante pero decidió publicar un mensaje pidiendo perdón: “Ofrecemos disculpas a nuestra audiencia por el error humano involuntario ocurrido durante la transmisión de Gimnasia CR - Boca Juniors. El mensaje de índole privado que se hizo público no representa en absoluto los valores de la compañía”.

Al día siguiente al partido, el organismo volvió a utilizar sus redes sociales para divulgar un comunicado de dos párrafos sobre la decisión tomada con el empleado que dijo esas palabras en medio de un partido de básquet: “En línea con su política de tolerancia cero hacia conductas discriminatorias, Basquet Pass ha rescindido su relación con el responsable del comentario machista captado por un micrófono abierto en una pausa. Basquet Pass reafirma el compromiso de todo su equipo con la igualdad y el respeto en los miles de partidos que se producen cada temporada”.

El vídeo ha sido eliminado de inmediato pero la polémica continúa y se suma a una serie de manifestaciones en contra de la actual gestión del básquet argentino.