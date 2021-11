Bígamo y estrella de la NBA: “Son las madres de mis hijos, no unas cualquieras”

Baloncesto

Lou Williams, jugador de Atlanta Hawks y elegido en tres ocasiones mejor Sexto Hombre de la NBA, ha vuelto a ser noticia por la relación bígama que mantuvo con dos mujeres, madres de sus dos hijas y de su hijo. En una entrevista con Bleacher Report, Williams aseguró que le molesta que le pregunten por esa doble relación, que se hizo pública en 2014 y que ya se ha acabado.

Williams mantuvo durante un tiempo una relación bígama con Ashley Henderson y Rece Mitchell y las dos mujeres estuvieron de acuerdo en que fuera así. El jugador de baloncesto se solía referir a ellas en las redes sociales como blonde (rubia), cuando hablaba de Henderson, y brown (morena), cuando lo hacía de Mitchell. La relación sentimental con Henderson, que es la madre de sus hijas Zada y Zoey, se terminó en 2020, pero Williams sigue viviendo en pareja con Mitchell, madre de su hijo Syx.

El base de los Hawks reconoció que no le gustó lo que sucedió cuando se hizo pública esa doble relación: “Estaba decepcionado, porque la historia tomó vida por sí sola y no la pude controlar. La gente hasta inventó que eran hermanas y toda esa basura. Eso es ridículo. No me gustó la parte en la que no pude controlar lo que se comenzó a decir al respecto y cómo se veía desde afuera”.

“Esas dos mujeres son las madres de mis hijos. No son unas cualquieras. Tienen gente pequeña corriendo alrededor y son responsables de esos niños”, añadió.