El París Basketball empuja al abismo al Madrid

El Madrid deberá certificar el Viernes Santo su presencia en los cuartos de final con una victoria en el Movistar Arena ante el Bayern Múnich. Será la segunda oportunidad porque la primera fue una pesadilla de la que salió triunfante el París Basketball. La temporada de los franceses merecía un resolución así y la temporada del Madrid era previsible que tuviera un final asomándose al abismo. El triunfo ante los alemanes provocará un cruce en cuartos de final con el todopoderoso Olympiacos. La derrota, el adiós a una temporada bacheada.

El París Basketball no necesitó un acierto sideral desde la línea de tres, como sucedió en su anterior visita a Madrid, para tener el partido controlado. Su actividad defensiva, la autoridad de TJ Shorts, el dominio del rebote, el talento de Hifi, la inesperada aportación de Hayes, las faltas de Tavares... todo lo que sucedió en los dos primeros cuartos sopló a favor del equipo de Tiago Splitter. Y eso que el Madrid empezó siendo tan consistente como en las últimas semanas, pero la técnica que supuso la segunda falta de Tavares rompió el plan de partido establecido. Sin él hubo un agujero en la zona que el París supo aprovechar alimentando a Hayes. Chus Mateo recurrió a Ibaka para paliar la ausencia de Edy. Pero es que Ibaka no fue el mismo que en las últimas jornadas y la superioridad interior, tan evidente, no existió.

La calma con que se tomó el partido la grada madridista, como si se diera por hecha la victoria o prefiriera reservarse para el fútbol, tampoco ayudó. Garuba tomó el relevo interior y trató de meter energía al partido, pero este París necesitó más argumentos en contra para sentirse a disgusto. Entre Shorts y Hifi fueron los responsables de casi 40 de los 46 puntos de los galos al descanso y el Madrid no fue capaz de contrarrestarlos.

El equipo blanco siguió sin descifrar el ataque francés en el tercer cuarto. Shorts continuó a lo suyo y dos acciones negativas de Tavares encendieron todas las alarmas. Cometió la tercera falta y falló un mate debajo del aro. El París se encontró con una renta de trece puntos... pero quedaba toda la vida por delante. Lo del "molto longo", pero en el Movistar Arena. El Madrid aumentó la intensidad y el primer arreón contó con la "ayuda" de que Shorts estaba sentado. Fue un visto y no visto, pero en doble dirección. El Madrid recortó las diferencias, pero volvió el estadounidense de Macedonia del Norte y la brecha volvió a los -13. Chus Mateo escarbó en el banquillo y tiró de Feliz e Ibaka. Ellos fueron los nombres propios del segundo arreón de los locales. El dominicano consiguió alterar los biorritmos de Shorts, el Madrid pasó a dominar el rebote y el equipo, que había estado en la lona, resucitó para entrar en el último cuarto con una diferencia asumible (58-62).

El París siguió por delante mientras el juego del Madrid siguió dominado por las prisas. El ansia por ponerse por delante provocó malos tiros. Tres ejemplos en tres triples que pecaron de precipitación: Hezonja, Llull y Campazzo no anotaron en tres acciones que hubieran puesto por delante al Madrid. "Tenemos que tener calma a la hora de atacar", suplicaba Chus Mateo en un tiempo muerto. Y es que a menos de cinco minutos del final los franceses seguían por delante. Los puntos empezaron a tener unos aranceles imposibles. Y los únicos que fueron capaces de sortearlos fueron Hifi y Jantunen. El Madrid fue incapaz de decifrar

73. Real Madrid (22+14+22+15): Campazzo (17), Abalde (8), Deck (10), Garuba (6) y Tavares (7) -quinteto titular- Ibaka (4), Hezonja (8), Musa (3), Feliz (6) y Llull (3).

81. París Basketball (27+19+16+19): Shorts (23), Herrera (5), Ward (11), Jantunen (6) y Hayes (10) -quinteto titular- Hifi (15), Malcolm (5), Sy (6), Kratzer (0) y Ouattara (0).

Árbitros: Belosevic (Ser), Lottermoser (Ale) y Ryzhyk (Ucr). Sin eliminados. Técnicas a Tavares y Splitter.

Incidencias: 10.354 espectadores en el Movistar Arena. Partido correspondiente al "playin". Se guardó un minuto de silencio en memoria de Leo Beenhakker y Mario Vargas Llosa.

CUADRO FINAL EUROLIGA

«Playin»

1. Bayern Múnich, 95-Estrella Roja, 93

2. Real Madrid, 73-París Basketball, 81

3. Real Madrid-Estrella Roja (viernes)

«Playoffs» (al mejor de cinco partidos)

A. Olympiacos-Ganador «playin» 3

B. Mónaco-Barcelona

C. Panathinaikos-Anadolu Efes

D. Fenerbahçe-París Basketball

Final Four (23-25 mayo)

Ganador «playoff» A-Ganador «playoff» B

Ganador «playoff» C-Ganador «playoff» D