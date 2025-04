El Madrid suma un triunfo decisivo ante el París para evitar la ruleta rusa del "play-in"

El Madrid sumó ante el París Basketball su quinta victoria seguida. Y el premio obtenido fue mayúsculo porque al triunfo se añadió la derrota del Bayern ante el Maccabi lo que sitúa al Madrid en la sexta plaza a falta de una jornada. Si el Madrid gana en Belgrado al Partizán la próxima semana será quinto siempre y cuando el Anadolu Efes no gane los dos partidos que tiene pendientes. En caso de victoria en la capital serbia y dos triunfos de los turcos, el equipo de Chus Mateo sería sexto con lo que también evitaría la ruleta rusa del "play-in".

Se agradece a estas alturas la presencia entre los mejores de un equipo heterodoxo como el París Basketball. El bautizo en la Euroliga del grupo de Tiago Splitter ha sido tan impactante como para llegar a la penúltima jornada con todas las opciones abiertas para colarse entre los mejores. En esas estaba también el Madrid. El que ganara seguía contando con opciones de alcanzar la quinta o la sexta plaza, las últimas que dan la clasificación directa para cuartos y evitar así la ruleta rusa del "play-in". El premio fue para el Real Madrid.

Los partidos de los franceses son un frenesí. Que se lo digan a dos de los aspirantes a todo. Cayeron por uno ante el Fenerbahçe en Estambul alcanzando los 100 puntos y ganaron en Atenas al Panathinaikos anotando por encima del centenar. Por eso su despliegue en los dos primeros cuartos no sorprendió. Pero ante su torrente de baloncesto el factor sorpresa es lo de menos. Agarra los mandos TJ Shorts y el que no corra que se baje del partido. Tiros en los primeros segundos del ataque, cambios de cinco jugadores a la vez, disparan sin preguntar... las diez pérdidas en los dos primeros cuartos contrastaban con su sobresaliente 9/15 desde el perímetro. Fue la forma en que lograron tener contenido a un notable Real Madrid.

El equipo de Chus Mateo tiene un apreciable margen de mejora todavía y Deck es un factor determinante en este aspecto. El argentino tuvo un arranque impactante y a su aportación se sumó de forma masiva el banquillo local. A la ayuda de Ibaka por dentro se sumó la anotación de Hezonja y Musa. Los dos balcánicos se encuentran cómodos en un escenario como el que plantea el París, pero la clave es si al resto del equipo le interesaba seguir subido en el vértigo de los franceses.

Y pronto hubo respuesta. El partido lo estaba gobernando Shorts, no Campazzo. Mediado el tercer cuarto ocho jugadores del París ya habían sido capaces de anotar de tres. El sobresaliente 13/20 que ofrecía el equipo no se debía a un par de buenos francotiradores. La puntería estaba repartida -nueve jugadores diferentes anotaron de tres- y su actividad defensiva no concedía una canasta sencilla. Por eso el Madrid estaba a remolque (65-75). El equipo de Chus Mateo no terminó de despeñarse gracias a la defensa de Feliz y al talento de Musa y Hezonja, pero con eso no bastaba. Si la defensa del Madrid no lograba alterar el ataque de los franceses el panorama no iba a cambiar.

Y lo hizo porque el Madrid fue tesonero atrás. Siguió anotando de la mano de los dos balcánicos y el impulso de la la defensa propició un parcial de 10-0 (84-80). El cambio de inercia favoreció la entrada del "Facu" en el partido. El argentino sumó cinco puntos seguidos y el Madrid entró en el tramo decisivo con las mejores sensaciones que había tenido en toda la velada. El que faltaba era Tavares y también apareció. Aumentó el tono atrás y fue determinante también en la zona francesa. El Madrid llegará a la última jornada dependiendo de sí mismo para ser quinto siempre y cuando el Anadolu Efes no gane los dos partidos que tiene pendientes.

105. Real Madrid (23+30+21+31): Campazzo (6), Abalde (0), Deck (8), Garuba (4) y Tavares (15) -quinteto titular- Hezonja (25), Musa (20), Feliz (15), Llull (0) e Ibaka (11).

104. París Basketball (28+23+27+24): Shorts (24), Herrera (3), Ward (18), Jantunen (13) y Hayes (0) -quinteto titular- Hifi (23), Sy (5), Ouattara (3), Malcolm (8) y Cavaliere (7).

Árbitros: Pukl (Esl), Nikolic (Ser) y Kardum (Cro). Eliminados Shorts y Jantunen. Técnicas a Hifi y Shorts.

Incidencias: 9.288 espectadores en el Movistar Arena. Partido correspondiente a la trigésimo tercera jornada de la Euroliga.

33ª jornada: Fenerbahçe, 75-Barcelona, 83; Mónaco, 76-Panathinaikos, 88; Zalgiris Kaunas, 70-Partizán, 66; Maccabi Tel Aviv, 93-Bayern Múnich, 90; Real Madrid, 105-París Basketball, 104; ALBA Berlín-Olympiacos (20:00); Estrella Roja-Anadolu Efes (20:00); Baskonia-ASVEL Villeurbanne (20:30) y Virtus Bolonia-Armani Milán (20:30). (Todos en Movistar +).

34ª jornada: ASVEL Villeurbanne-Mónaco (10, 20:00); Bayern Múnich-Fenerbahçe (10, 20:00); Olympiacos-Maccabi Tel Aviv (10, 20:15); Armani Milán-Baskonia (10, 20:30); Partizán-Real Madrid (10, 20:30); París Basketball-ALBA Berlín (10, 20:45); Anadolu Efes-Zalgiris Kaunas (11, 19:30); Panathinaikos-Estrella Roja (11, 20:15) y Barcelona-Virtus Bolonia (11, 20:30). (Todos en Movistar +).

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Olympiacos (22/10); 2. Fenerbahçe (22/11); 3. Panathinaikos (21/12); 4. Mónaco (20/13); 5. Barcelona (19/14); 6. Real Madrid (19/14); 7. Bayern Múnich (19/14); 8. Anadolu Efes (18/14); 9. Estrella Roja (18/14); 10. París Basketball (18/14); 11. Partizán (16/17); 12. Armani Milán (16/16); 13. Zalgiris Kaunas (15/18); 14. Baskonia (13/19); 15. ASVEL Villeurbanne (13/19); 16. Maccabi Tel Aviv (11/22); 17. Virtus Bolonia (8/24); 18. ALBA Berlín (5/27).