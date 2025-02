Marcelinho y la lesión de Punter hunden al Barça

La caótica temporada del Barça sumó un capítulo más con la eliminación en cuartos de final de la Copa del Rey ante un magistral Marcelinho Huertas (22 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias) y la veteranía ilustrada del La Laguna Tenerife. La lesión de Kevin Punter, el gran referente azulgrana, en el comienzo del tercer cuarto fue el detalle que le faltaba al Barça en un curso que está siendo una pesadilla. Se metió en la Copa en la última jornada de la primera vuelta y se despide del torneo a las primeras de cambio.

Y eso que laparición del Barça fue explosiva. En el comienzo del segundo cuarto, Juan Núñez anotó un triple. El base canterano del Real Madrid tiene esta temporada un 20 por ciento de acierto en el lanzamiento de tres y cuando convirtió su lanzamiento el Barça se escapó por once puntos con 38 anotados en poco más de diez minutos. Fue la constatación de la tormenta perfecta con la que los azulgrana sacudieron a los tinerfeños de salida. No fue un Barcelona agarrado a la inspiración exclusiva de alguno de sus francotiradores. No precisó que Punter, Parker o Brizuela entraran en éxtasis. Todos sumaron y provocaron la mayor anotación en un primer cuarto en la historia de la Copa con 33 puntos.

Al La Laguna Tenerife no le quedó otra que capear el temporal de la mejor forma posible después de haber cometido sólo una falta en todo el primer cuarto. Demasiada condescendencia. Apareció Marcelinho Huertas para convertirse en el jugador más veterano en la historia de la Copa (41 años, 8 meses y 16 días) y con él a los mandos los isleños siempre estuvieron ahí. Intentaron alterar el acierto del Barça de cualquier manera, incluidas las protestas, sancionadas con técnica, de Txus Vidorreta desde el banquillo. El Barcelona no siguió con el mismo ritmo anotador porque simplemente era insostenible. Y los canarios siguieron sumando con una persistencia encomiable. La anotación y la dirección de Huertas junto a los puntos de Fitipaldo dejaron al equipo vivo al descanso. Y eso ante el Barça más suelto de la temporada tenía su mérito. "Estamos vivos", decía Vidorreta al descanso.

El que no pudo seguir fue Punter en el comienzo del tercer cuarto. En una acción en solitario se le salió el hombro izquierdo y se tuvo que retirar con el brazo en cabestrillo. El contratiempo era mayúsculo y se sumaba a las lesiones con las que el Barça ya llegaba a la Copa. Primero cayó Laprovittola, luego Vesely, los dos jugadores más importantes del equipo según Joan Peñarroya, y ahora el caído era Punter. La mayor amenaza ofensiva del Barcelona también estaba ko. Satoransky y Parra dieron un paso adelante en un intento imposible de hacer olvidar al escolta del Bronx. El Barça volvió a abrir brecha, 51-62, pero quedaba toda la vida por delante y más estando enfrente el equipo más veterano de la competición, por encima de los 32 años de media. Con el orden y la paciencia habituales, sin prisa, empezaron a recortar diferencias para alcanzar el último cuarto en condiciones de pelear. Los 33 puntos del Barça en el primer cuarto se quedaron en 21 en el segundo y en 19 en el tercero (66-73).

Y La Laguna Tenerife siguió rascando. El Barça no fue capaz de anotar una canasta en juego en los primeros cuatro minutos del último cuarto y Marcelinho, quién si no, puso a los canarios por delante (76-75). El problema del Barça ya no era sólo la baja de Punter. Es que los que debían aparecer, Parker y Brizuela, no daban señales de vida. Y el base brasileño, con sus casi 42 años, seguía a lo suyo. Se adueñó del partido anotando e implicando a los compañeros. Desde el final del tercer cuarto el parcial para La Laguna Tenerife era un escandaloso 22-7 (85-78) y restaban menos de tres minutos. La reacción desesperada no alteró a los canarios que mandaron al Barça a casa.

91. La Laguna Tenerife: (23+24+19+25): Fitipaldo (15), Krämer (7), Scrubb (9), Doornekamp (9) y Guerra (14) -quinteto titular- Sastre (2), Huertas (22), Shermadini (5), Abromaitis (5) y Fernández (3).

86. Barcelona (33+21+19+13): Satoransky (17), Punter (7), Parra (9), Parker (11) y Fall (6) -quinteto titular- Willy (4), Núñez (8), Brizuela (7), Metu (9), Abrines (5) y Anderson (3).

Árbitros: García González, Caballero y Serrano. Eliminado Brizuela. Técnica a Txus Vidorreta.

Incidencias: 9.152 espectadores en el Gran Canaria Arena. Segundo partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey.

PROGRAMA COPA DEL REY

Cuartos de final

1. Unicaja, 100-Joventut, 83

2. La Laguna Tenerife, 91-Barcelona, 86

3. R. Madrid-Manresa (viernes 14, 18:30)

4. Valencia-Dreamland Gran Canaria (viernes 14, 21:00)

Semifinales

Unicaja-La Laguna Tenerife (sábado 15, 18:30)*

Ganador 3-Ganador 4 (sábado 15, 21:30)*

Final

¿?-¿? (domingo 16, 20:00)

(Todos los partidos se podrán seguir en directo a través de Movistar +).