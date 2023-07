El Barcelona descubre a Fermín López

El primer Clásico del verano le dejó al Barcelona una victoria y un futbolista nuevo. Fermín López marcó el segundo tanto del partido y dio el tercero a Ferran Torres en la abultada victoria del equipo azulgrana (3-0) frente al Real Madrid.

Cuando la economía no permite grandes gastos, los clubes suelen mirar hacia la cantera. Lo hizo el vilipendiado Ronald Koeman, que dejó en herencia una Copa de Rey y a Gavi y a Balde como jugadores preparados para el primer nivel. Además, añadió a Pedri, un fichaje que parecía demasiado joven y en principio encaminado a jugar con el Barça Atlétic.

Xavi también ha mirado hacia abajo y, mientras se habla del interés por jugadores que están muy lejos de las posibilidades económicas del Barcelona, él descubre a Fermín López. Un jugador de 20 años que hace unos meses estaba jugando en Primera RFEF con el Linares y que, después de regresar de la cesión al equipo jiennense parecía destinado a jugar con el filial. Pero la buena impresión que dejó en el partido contra el Arsenal y el encuentro ante el Real Madrid pueden cambiar su destino.

«Me gusta lo que veo de Fermín. Me gusta su desparpajo, que se atreve, que no tiene miedo, que pide el balón, que juega fácil y sencillo, que tiene último pase. Y hoy ha marcado la diferencia», aseguraba Xavi después del Clásico.

«Ha hecho un golazo con la zurda y ha dado una pase con la diestra. Es un futbolista que nos podría ayudar mucho de cara a la temporada», añadía el entrenador azulgrana.

Fermín jugó 25 minutos ante el Madrid, pero fue suficiente para dejar muestras de lo que es capaz. «La verdad es que para mí es un sueño, aún no me lo creo. Estoy contento por el trabajo que ha hecho el equipo. Es pretemporada y aún queda mucho y estoy muy contento de ayudar al equipo», decía el joven futbolista después del partido. Y explicaba así de natural su gol: «He cogido el balón, he visto portería, he tirado para adelante, le he pegado con el alma y me ha salido bien».

El jugador del Barcelona quiso acordarse de su pueblo, El Campillo, una localidad onubense enclavada en la cuenca minera de Riotinto. Por aquella zona llegó el fútbol a España y desde allí Fermín llegó primero a la cantera del Betis y más tarde a La Masía.

Para él, que se confiesa aficionado culé desde siempre, no fue un problema marcharse tan lejos de casa y tampoco para su familia. En su cesión al Linares el curso pasado marcó doce goles y dio cuatro asistencias. Buenos números para un centrocampista. Pero fueron los primeros entrenamientos de la pretemporada los que convencieron a Xavi de que debía llevárselo a la gira por Estados Unidos. Allí ha vuelto a coincidir con Alejandro Balde, con el que ya compartió equipo desde la divisiones inferiores.

Fermín se ha ganado en esta pretemporada la atención de los aficionados y de su entrenador, pero también la admiración de sus compañeros. «Está muy feliz. Fermín es un buen jugador. Yo ya lo conocía de cuando era más chiquito. Cuando llegué al club era bastante chiquito y creció», explicaba Araújo después de la exhibición del canterano. «En la pretemporada está haciendo buenos entrenamientos. Creo que el míster vio eso y por eso le está dando oportunidades y él las supo aprovechar. Hizo un gran partido y espero que pueda seguir así», añadía el defensa uruguayo.

Fue en Linares el curso pasado donde sufrió esa transformación física de la que hablaba Araújo. Un desarrollo que también le permitió adaptarse mejor a una competición tan exigente para un chaval como la antigua Segunda B.

Fermín ha sido el único canterano que ha jugado en los dos partidos amistosos hasta el momento. El resto, incluido el más prometedor de los jóvenes del equipo azulgrana, Lamine Yamal, sólo participaron en el primer encuentro contra el Arsenal. A Fermín aún le queda el encuentro de esta semana contra el Milan para convencer a Xavi de que lo que ha hecho hasta ahora no es casualidad.

El Barcelona no tiene dinero para hacer grandes fichajes, pero volverá de Estados Unidos con un refuerzo importante para esta temporada. El único problema puede ser que su contrato acaba el 30 de junio de 2024.