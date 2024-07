El bestial ataque contra Marc Márquez: "Es un manipulador y un llorón"

Gemma Pinto y Marc Márquez son una de las parejas de moda del Mundial de MotoGP. Pinto habló alto y claro sobre este momento de felicidad. "Me asusta la facilidad con la que aprendí a quererte como si lo hubiera hecho toda la vida. El amor, el bueno, llega solo y sin querer; el amor es sentirme segura a tu lado; el amor es ser la mejor versión de mí misma, contigo; el amor es haber recibido un abrazo cuando había perdido toda esperanza de que apareciera. El amor es que aparecieras con el lazo de la sencillez, como si la vida me dijera que ahora sí que me merecía que saliera bien", reconocía el pasado mes de octubre.

"Siempre hacía la coña con los amigos: 'A los 30 me hecho novia'. Encontrar a una persona con la que te entiendas bien es difícil. Y para mi lo que marca la diferencia es que un momento de silencio, no moleste. Que no haya incomodidad. Cuando pasas ese punto todo es más relajado. Deseo que sea para siempre", dijo Marc.

El exnovio de Gemma Pinto respondió usuario de Instagram a través de una publicación de Jorge Martín y ha dejado clara su animadversión hacia Marc Márquez. “Para mí, Marc es un tío falso, manipulador y mala persona, respeta la opinión de todo el mundo... y no soy el único que lo piensa”, ha empezado a relatar Alex Teixidor.

"Referente a mi expareja, no tengo ningún problema con ella. De hecho, nos llevamos bien”. Aun así, no sería de extrañar que estas palabras no hayan sentado nada bien a la que fuera su novia, y es que, pese a afirmar que el piloto tiene un buen palmarés, afirma que “ya no es el mejor piloto del mundo actualmente”.

Alex no se quedó ahí y dijo que Márquez es “un llorón y un manipulador, en todos los sentidos!!”. “No me molesta, ni mucho menos, que la gente piense que no me gusta por Gemma, pero en fin. Veremos qué hace en 2025 después de pasarse cinco años llorando hasta conseguir de nuevo la mejor moto”, zanjó.