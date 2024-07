Marc y Álex Márquez lo dan todo en su brutal fiesta en Sachsenring: ¡on fire!

El Team Gresini era una fiesta la tarde de este domingo en Sachsenring. Habían logrado un doble podio con Marc Márquez en la segunda posición y Álex en la tercera, así que había que celebrar algo así en una estructura pequeña y familiar como la italiana. Nadia Padovani le ha dado a Marc el ecosistema que necesitaba para volver a tener confianza y ser competitivo, y el de Cervera se lo quiere devolver con hazañas como la de Alemania, donde pasó del decimotercer puesto al segundo en una remontada que culminó adelantando a lo grande a Franco Morbidelli, con la cúpula rota y el airbag disparado después del choque con el del Pramac.

Los Márquez hicieron historia al convertirse en los primeros hermanos que comparten podio en la categoría reina del motociclismo desde que en 1997 lo consiguieran los Aoki, así que el Prosecco corrió en el hospitality mientras la música sonaba a todo volumen mientras cantaban "Gresini is on fire", versionando la canción de Gala "Freed from desire"