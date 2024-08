Bittner, el estudiante de español que sorprende a Van Aert bajo el calor de Sevilla

Hace tiempo que la Vuelta se preocupa por que los escenarios acompañen al espectáculo, aunque a veces el espectáculo queda en segundo plano. La meta de Sevilla estaba instalada junto al Guadalquivir, muy cerca de la Torre del Oro y de la Maestranza. Pocas maneras mejores de mostrar la ciudad, pero los ciclistas tardaron en llegar.

La carrera es dura y el calor aprieta. La temporada está en el tramo final y quedan pocas ganas de aventura. Si acaso, en los de siempre, en los corredores del Kern Pharma y del Euskaltel, representados por Ibon Ruiz y por Txomin Juaristi. Una manera de exhibir el maillot y dar minutos de televisión al patrocinador, que es el que paga, aunque sepan que la etapa estaba condenada a llegar al esprint.

No tienen muchas oportunidades los velocistas en la Vuelta y las exprimen en estos primeros días, mientras reciben manguerazos de refresco al paso por algunos pueblos.

Una vez cazados los aventureros llega el momento de preparar el esprint, como si todo estuviera guionizado. Aunque todo no se puede prever y a veces ocurren desgracias como la caída de Rui Costa que le obligó a abandonar. Se fue al suelo primero su compañero en el Education First Owen Doull y el veterano portugués no pudo esquivarlo. Le dio tiempo a frenar, pero no a evitar la caída ni el adiós a la Vuelta.

En el esprint Bittner sorprendió a Van Aert. Tuvo que decidir la foto finish, pero la rueda del checo estaba por delante. «Es una victoria emocionante para el equipo. Es la primera victoria para el equipo de desarrollo», explica el corredor del DSM después de su victoria. Ya había sido sexto y quinto en los anteriores esprints de la Vuelta y en España se siente como en casa.

Entiende español, aunque no se lanza a hablarlo delante de los medios. «Cuando estaba en el instituto daba clases de español. Diez horas a las semanas», cuenta. Después siguió estudiándolo y el contacto con gente que se había criado en España le ayudó a mejorarlo. «Recientemente he comprado un apartamento en Calpe que también me servirá para seguir aprendiendo español en el futuro», dice.

El español tuvo que estudiarlo. El ciclismo lo lleva en la sangre. «La República Checa ha tenido buenos corredores en el pasado, pero la afición me viene de familia. Mi abuelo era ciclista y mi padre solía montar en bicicleta», cuenta. Él ya tiene su primera victoria en una grande.