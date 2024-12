Bonucci carga contra el actual portero del Barça por su comportamiento en los vestuarios

Parece que la guerra que mantienen Leonardo Bonucci y Wojciech Szczesny va a seguir dejando algún que otro titular de cara al futuro. Si algo está claro es que ambos jugadores, que fueron compañeros en la Juventus durante cinco temporadas, no debieron aprovechar muy bien el tiempo que pasaron juntos en Turín para forjar una gran amistad. Antes de finalizar su carrera deportiva, Leonardo Bonucci decidió probar suerte en su última temporada como profesional; mientras que el portero polaco fichó este mismo verano por el FC. Barcelona.

Sus caminos se separaron hace ahora más de un año, tiempo más que suficiente para que ambos jugadores comiencen a sacar los trapos sucios de su convivencia como compañeros de la Juventus. O eso pensarán ellos, que no han dudado en dirigirse diferentes ataques durante las últimas semanas. El último en hacerlo ha sido Leonardo Bonucci, quien, dolido por las últimas declaraciones del actual portero del Barça, ha aprovechado para acusar al polaco por los comportamientos que tenía en el baño cuando ambos jugadores compartían vestuario en el equipo italiano.

El origen de la polémica

Leonardo Bonucci no ha esperado mucho para reaccionar a las recientes declaraciones del actual jugador del Barça. El portero polaco ha reconocido que en varias ocasiones llegó a ponerse los auriculares en el vestuario para no escuchar lo que decía el central italiano. Una falta de respeto al que entonces era su capitán. Aunque según el propio Szczesny, él no fue el único jugador que tuvo este comportamiento en el vestuario de la Juventus. El polaco también ha declarado que su entonces compañero Matthijs de Ligt también se ponía los cascos para no escuchar las instrucciones de Bonucci.

Unas declaraciones que sin duda han herido los sentimientos del italiano, que no ha dudado en responder ahora a su ex compañero: “Me molestó mucho escuchar eso. Hablé por el bien del equipo”, confiesa el ex central de la Juventus en una entrevista que ha concedido al programa Fenomini de Prime Video. El defensor italiano no ha titubeado a la hora de reconocer que no mantiene muy buena relación con el actual portero del Barça, admitiendo que su confrontación con el polaco ya se produjo cuando ambos jugadores compartían vestuario en la Juventus.

Leonardo Bonucci contraataca

Además de reconocer lo mal que le han sentado las últimas confesiones de Szczesny sobre el vestuario de la Juventus, Leonardo Bonucci ha querido aprovechar las mismas para realizar un apunte con el que ataca duramente a su ex compañero. El jugador italiano ha admitido que en muchas de las ocasiones en las que se disponía a realizar su particular charla como capitán de la Juventus, el potero polaco “ni si quiera estaba presente” junto a sus compañeros de vestuario.

El propio Szczesny admitió hace unas semanas en una entrevista para Mundo Deportivo que no tenía intención de dejar de fumar: "Es una cosa que no cambiaré de mi vida personal, y no es asunto de nadie si fumo", declaraba el portero del Barça.destacando el hecho de que "no afecta a lo que hago sobre el terreno de juego". Además, quiso recalcar que no fuma delante de los niños, por lo que tampoco pueden acusarle de ser una mala influencia para ellos.