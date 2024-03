El Borussia Dortmund necesitó tres minutos para resolver la eliminatoria ante el PSV (2-0)

Tres años después el Borussia Dortmund vuelve a estar entre los ocho mejores de Europa. Al PSV le faltó colmillo para meter en problemas a un equipo que es el menos potente de los ocho que estarán en el bombo de cuartos de final.

El Borussia de Dortmund es uno de esos equipos que en su estadio resultan previsibles, que sabes lo que van a hacer, que lo has estudiado para evitarlo, que se lo has repetido a tus jugadores uno y otra vez, pero que termina haciendo lo de siempre y le funciona. La receta con la que empezaron la vuelta los alemanes fue la de toda la vida. El «Muro Amarillo» crea uno de los ambientes más calientes de Europa, el resto del Signal Iduna Park le secunda y el equipo se lanza a por el rival como si el partido fuera a durar apenas diez minutos. Pues a Sancho le sobraron siete para marcar con un disparo desde el borde del área. La fórmula no tenía ninguna sorpresa, pero el equipo de Peter Bosz, un técnico que en 2017 pasó seis meses en Dortmund, se encontró con la eliminatoria cuesta arriba nada más llegar de Eindhoven.

El Borussia empezó mandando, igual que sucedió en la ida, pero a diferencia de lo vivido hace dos semanas no se echó atrás. Tuvo ocasiones para dejar la eliminatoria sentenciada pero Füllkrug y Malen, en tres oportunidades, no fueron capaces de acabar con las incógnitas en la primera media hora. El PSV se había limitado a sobrevivir y lo había logrado.

Los neerlandeses estaban encajando su tercera derrota de la temporada (Arsenal en la fase de grupos y Feyernoord en la Copa holandesa) y se fuerons a igualar la eliminatoria agarrados a Luuk de Jong. El ex del Barça y el Sevilla no fue capaz de aumentar su cuenta de 31 goles en lo que va de temporada. No ofreció mucho más. Terzic movió el equipo para tener el partido controlado y el PSV fue incapaz de meter en problemas a Kobel. Reus, que había entrado por Sancho a falta de un cuarto de hora, se encargó de certificar el pase a cuartos al resolver un mano a mano con Benítez en el tiempo de descuento.

2. Borussia Dortmund: Kobel, Emre Can, Süle, Hummels, Maatsen, Sahli Özcan, Sabitzer, Malen (Adeyemi, min. 70), Brandt (Nmecha, min. 58), Sancho (Reus, min. 75) y Füllkrug.

0. PSV Eindhoven: Benítez, Teze, Schouten, Boscagli, Dest, Til (Lozano, min. 46), Mauro Junior (Babadi, min. 86), Veerman (Pepi, min. 82), Bakayoko, De Jong y Tillman.

Goles: 1-0, min. 3: Sancho; 2-0, min. 95: Reus.

Árbitro: Daniele Orsato (Italia). Amonestó con cartulina amarilla a Süle y Nmecha.

Incidencias: 81.365 espectadores en el Signal Iduna Park de Dortmund. Partido de vuelta correspondiente a los octavos de final de la Liga de Campeones.