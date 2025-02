Una boxeadora revela el secreto de su imponente cambio físico: "Así de sencillo..."

La boxeadora y estrella de las redes sociales Elle Brooke arrasa en redes sociales con su impresionante cuerpo. Pero la inglesa no siempre lució tan en forma como hoy en día.

En Instagram, mostró su impresionante transformación corporal en una publicación de antes y después. Pero no ha sido sólo su cuerpo lo que ha cambiado drásticamente, sino que su carisma también parece completamente diferente. Mientras en la primera foto todavía parece insegura, en la segunda irradia orgullo y muestra con confianza su cuerpo bien entrenado. Pero además, ha desvelado a sus fans el secreto de su cambio físio. "Trabajo duro y Ozempic, así de sencillo..." afirma. Este es un controvertido producto para perder peso que fue desarrollado originalmente para diabéticos. Pero también se utiliza para perder peso.

Una cosa está clara: en el pasado, la modelo de OnlyFans no prestaba atención a su dieta y llevaba un estilo de vida poco saludable. Ella reveló su transformación al Sun: "De noches de pub semanales, visitas a clubes y grandes cantidades de cocaína y ketamina, al otro lado: prestar atención a lo que ingieres, hacer dieta, estar saludable, hacer ejercicio y tener una rutina regular".

Una de las razones de su nueva vida saludable fue que en julio de 2022, la modelo erótica subió por primera vez al ring de boxeo. Desde entonces, Brooke ha tenido varias peleas con influencers, incluso contra la ex luchadora de UFC Paige VanZant.

Hoy la rubia confiesa: “¡El boxeo me ha cambiado la vida!” Y: “La rutina es lo que más me gusta del boxeo. Me da una razón para despertarme por la mañana. “Me da estructura”.

La transformación corporal también despierta admiración entre los fans de Brooke. Un usuario escribe con entusiasmo: “¿Eres tú el que aparece en ambas fotos? ¡Guau! Esto es increible Bravo." Otro dijo: “¡Vaya! ¡Qué transformación y dedicación tan increíbles!” Y una tercera persona piensa: “La constancia y la determinación son muy sexys”.

El City y un pasado oscuro

La joven británica no solo es una gran aficionada al fútbol y una fanática del Manchester City sino también una fan incondicional de Pep Guardiola, por el que afirma sentir una atracción que va más allá de sus cualidades como entrenador.. «Está más guapo ahora que cuando solía tener pelo. ¡Es como un rey español!», dijo Elle Brooke sobre el técnico del Manchester City en una entrevista para Betting Sites.

Pero, Elle no saltó a la fama por sus dotes en el ring o por su amor al City sino por tener un cuerpo de infarto y por satisfacer cualquier tipo de fetichismo o fantasía que soliciten sus clientes. Según los medios británico la mujer cumple fetiches de los más peculiares que van desde la comercialización de su ropa interior usada hasta su propia saliva. La espectacular boxeadora ‘noquea’ a más de uno con sus atributos, pero también con el hecho de que accede a cumplir fantasías como la de ladrar, fingir ser violada por un fantasma y vender botes de su saliva. Esto último se ha convertido en un negocio más que rentable para la joven británica que asegura que con la comercialización de los botes se embolsa más de 33.000 euros al mes.

También provocó un gran revuelo en los medios tras relatar su dura lucha contra la depresión y las drogas y su regreso al boxeo. La estrella de OnlyFans tiene marca de 3-1 como boxeadora desde que debutó en julio de 2022 contra Love Islander AJ Bunker.

Brooke admite que antes era una 'chica mala y fiestera' pero trata de dar un giro a su vida a través del boxeo. “Era una fiestera realmente mala, cualquier sustancia que podía encontrar me la estaba metiendo en la nariz, la llevaba al máximo. Ahora no bebo, he estado sobrio durante 18 meses, o un año, y ahora vivo una vida aburrida. No salgo los fines de semana porque estoy demasiado concentrado en mi alimentación y mis hábitos de entrenamiento. Mi vida se ha vuelto tan aburrida que estoy casada con mi casa. Honestamente, estoy constantemente en estas cuatro paredes, es trabajo, trabajo, trabajo para mí”.

Toneladas de cocaína

En realidad son dos polos opuestos, dice al comparar su vida pasada y actual. "He pasado de salir todas las semanas al pub, ir de discotecas, esnifar toneladas de cocaína, ketamina, cualquier cosa que puedas encontrar a vigilar lo que pones en tu cuerpo, hacer dieta, salud y ejercicio, rutina regular. La rutina es lo que más me gusta del boxeo porque me da una razón para despertarme por la mañana".

Hoy, la belleza rubia ya puede presumir de un antes y un después.