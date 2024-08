El boxeo español se indigna: “Ahora, un francés en Francia...”

No están siendo los mejores Juegos Olímpicos para España. En el mundo del boxeo había muchas esperanzas con Enmanuel Reyes Pla en su combate contra el azerbayano Loren Alfonso en las semifinales de los -92 kg. Pero esta derrota deja un sabor amargo y no solo aquí. Tanto en la de Rafa Lozano Jr. (-51 kg), contra el dominicano Junior Alcántara, como en la de José Quiles (-57 kg), contra el uzbeko Abdumalik Khalokov, el equipo nacional se quedó con la sensación de que los jueces no habían sido justos en sus tarjetas. “Los árbitros estaban ciegos. El boxeo está cayendo por esto, por los árbitros. Hice más, di más golpes efectivos, pero lo vieron de una forma distinta”, denunció el propio Reyes Pla.

Más Noticias Acusan a Ana Peleteiro de ocultar la bandera de España y ella no se calla

Nada más terminar el pleito, el seleccionador nacional, Rafa Lozano, bronce en Atlanta 1996 y plata en Sídney 2000, trasladó su malestar con los árbitros. “Cuando vas perdiendo, el otro no hace nada, no tira golpes y le dan vencedor, ayer (por el sábado) con Quiles igual. El uzbeco no tiró golpes y también salió vencedor”, recalcó. “Ahora, parece que lo que se busca es el boxeo de levantar la mano sin dar golpes”, añadió Enmanuel.

Este miércoles Ayoub Ghadfa es una esperanza para el boxeo español. De momento, ya tiene la medalla asegurada y ahora buscará la final que se disputaría en Roland Garros contra el francés Djamel-Dini Aboudou. “Espero que cambien, pero ahora le toca un francés. Imagina un francés en Francia y en los grandes pesos. Vamos a ver. Ayoub tiene que ganar con claridad. Espero que puntúen correctamente”, sostuvo Lozano. Ghadfa, por su parte, aseguró tras acceder a las semifinales que no le tiene miedo a lo que pudiera pasar. “La verdad es que me da igual el público en contra”, dijo.