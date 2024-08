Acusan a Ana Peleteiro de ocultar la bandera de España y ella no se calla

No pudo ser. Quince metros. Ahí había previsto Ana Peleteiro que iba a estar la medalla de oro en triple salto en los Juegos de París, y aceptaba el desafío de intentar superar esa barrera. Pero su mejor salto estuvo lejos de los quince metros, lejos incluso de su mejor marca, lo que la condenó a una sexta posición que le sabe a poco.

Pero, más allá de la decepción sobre su posición en la pista, la atleta gallega ha vuelto a ser protagonista por un debate que no es nuevo: su españolidad. Ana Peleteiro compitió el pasado sábado en la final de triple salto de los Juegos Olímpicos y se quedo sin medallas pero este no fue el motivo de la controversia en redes sino su supuesta intención de tapar la bandera y el nombre de España que figura en la camiseta.

"Una de las alegrías que nos ha dado España en estas olimpiadas es que Peleteiro no haya ganado medalla! Una persona que se tapa el nombre de su país y no está orgulloso de su bandera no me representa" o " La Peleteiro tapándose con el dorsal la bandera de España. A muchos no nos gusta ésta mujer, pero no por el color de su piel", fueron algunos de los mensajes que circularon en "X".

"A los ofendiditos"

La atleta gallega, que nunca se muerde la lengua en temas políticos, no tardaría en responder. "Se nota que sabéis bien poco de atletismo", comenzó afirmando Ana Peleteiro en su perfil de Instagram.

El mensaje de Ana Peleteiro Instagram

La gallega calificó a las personas que le criticaban por este motivo como "ofendiditos" y aseguró que ella siempre defiende "orgullosa" los colores de nuestro país antes de explicar el motivo de tapar el nombre de España.

"Me lo pongo en el pecho porque, en el descenso del último salto hacia la arena, se me clavan los imperdibles en la barriga", justificó la atleta en su Instagram.