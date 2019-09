Bruno Hortelano renuncia al Mundial de Doha

Bruno Hortelano regresó al tartán el pasado 25 de agosto en la reapertura del Estadio de Vallehermoso durante el Meeting de Madrid, después de una primera parte de la temporada sin apenas competición.

El español fue último en la prueba de 400 que disputó y, aunque no se resintió de sus problemas en el tendón de Aquiles, hoy ha informado que no está al 100% y que no viajará a Doha para el Campeonato del Mundo.

"Comunico que no participaré junto a la Selección Nacional en el Campeonato del Mundo de Atletismo de Doha. Lo hemos intentado hasta el último momento, pero junto a los Servicios Médicos de la Federación hemos decidido que es preferible no arriesgar la mejoría de la lesión en el Tendón de Aquiles. Lamento mucho que sea así, y desde ahora trabajaré para llegar a Tokio 2020 en las mejores condiciones. Gracias a todos por vuestros mensajes de apoyo, ánimo y amistad de estos días, son de gran ayuda".

La tendinopatía que lo alejó de las pistas este verano todavía no ha remitido. Así pues Hortelano cierra un año casi en blanco. Renunció a la temporada de pista cubierta para preparar el Mundial y ahora también será baja en Doha. El objetivo que se marca ahora el plusmarquista español de 100, 200 y 400, como ha anunciado en su comunicado, son los Juegos de Tokio.