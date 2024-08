La brutal caída de Thierry en los 5.000 no impide que corra la final olímpica

Thierry Ndikumwenayo estará en la final de los 5000 metros de los Juegos Olímpicos de París después de que se hiciese efectiva la reclamación que puso después de la carrera de la primera serie, en la que una caída a 80 metros de la meta que le impidió incluso terminar la prueba.

Hay que recordar que Ndikumwenayo sufrió un enganchón entre varios atletas cuando disputaban las plazas para la final, fue derribado y acabó en el suelo. El atleta de origen burundés, de 27 años, terminó su participación olímpica tras un autentico infortunio. Todo esto supuso una polémica porque muchos aficionados se quejaron de que no fue culpa suya y se empezó a hablar sobre posibles medidas al respecto.

El español terminó noveno en la final olímpica de 10.000 metros con un tiempo de 26:49.49, récord nacional y primer atleta nacional en bajar de 27 minutos.

El 5.000 español se queda por lo tanto sin representantes, salvo que prospere la reclamación, ya que Adel Mechaal no ha tomado la salida en la segunda serie de 5.000 debido a molestias físicas y Thierry Ndikumwenayo, al no haber acabado la carrera, no podrá disputar la repesca.