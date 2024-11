La brutal frase de Ricky Rubio que impacta al mundo del deporte

Ricky Rubio se encuentra actualmente sin equipo, después de haber renunciado a jugar el preolímpico el verano pasado. "Durante la temporada ya tenía claro lo que iba a hacer. Me hubiera gustado participar, pero mi futuro deportivo dependía de este verano, de tomar una decisión sobre seguir o no. Era egoísta al pensar en la selección sin estar completamente al 100%. En ese momento, debía priorizarme a mí mismo", comentó Ricky en ese entonces.

A sus 34 años, y tras desmentir a principios de temporada su fichaje por el Joventut, el base ha decidido romper su silencio para compartir su experiencia personal en el podcast 'Sr. Wolf', donde habló sobre su cercanía con el cáncer de pulmón y cómo eso lo motivó a luchar contra esta enfermedad a través de la Fundación Ricky Rubio y la colaboración con la AEACaP.

"Parte de mi trabajo es conseguir entrevistas que parecen imposibles. Y lo logré de nuevo. En el Día Internacional del Cáncer de Pulmón, conversamos con Ricky Rubio sobre su vivencia personal", introdujo Juan Ramón Lucas la conversación con el exjugador de Joventut, Barcelona, Timberwolves, Jazz, Suns y Cavaliers.

"Siempre piensas que a ti no te va a tocar, pero me llegó muy cerca... a la persona más importante de mi vida, a mi referente", confesó el base de El Masnou, quien compartió que su madre falleció en 2016 a causa de un cáncer de pulmón que le fue diagnosticado en 2012.

Ricky, quien trabaja para que el cribado del cáncer de pulmón sea accesible en la sanidad pública, subrayó que "la detección precoz puede salvar muchas vidas. El cribado es una de las cosas más cruciales".

"Esto le puede suceder a cualquiera, y los hábitos son fundamentales en la prevención. Tenemos más poder del que creemos. No es cuestión de suerte si te toca o no. Podemos hacer cosas para ayudar a nuestro cuerpo a evitarlo", añadió.

"Soy una persona muy reservada y me gusta mantener mis pensamientos para mí, pero con el tiempo me he dado cuenta de que compartir mi experiencia puede ayudar a quienes lo están pasando mal, y hacer que no se sientan tan solos. El apoyo emocional es clave para superar esta enfermedad y, sobre todo, para no sufrir tanto", explicó sobre su vivencia personal.

Ricky también reflexionó sobre su etapa en la NBA, mientras su madre luchaba contra el cáncer: "Tenía todo lo que se supone que debo tener, pero no sentía nada. Jugaba en la NBA, estaba logrando lo que se esperaba, pero había algo que no encajaba".