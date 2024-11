La Policía monitoriza al exjugador del Real Madrid de baloncesto Kyle Singler tras su pésimo estado

La reciente publicación de varios vídeos en la cuenta de Instagram de Kyle Singler, exjugador de la NBA y de diversos equipos en España, ha despertado una gran preocupación tanto en sus seguidores como en las autoridades. Los inquietantes mensajes que Singler ha compartido a lo largo de la semana pasada han llevado a la Policía de Medford, Oregón, a tomar conocimiento de la situación.

Un portavoz del Departamento de Policía de Medford ha confirmado a TMZ que están al tanto de los vídeos, pero declinó hacer comentarios sobre el estado de salud mental del exjugador. "Estamos al tanto de los vídeos que se han publicado, pero no vamos a hacer declaraciones sobre la salud mental de ninguna persona en particular", indicó el portavoz.

La preocupación por el bienestar de Singler se intensificó tras la publicación de seis vídeos, el primero de ellos el 11 de noviembre, en los que el exjugador expresa sentimientos de angustia y vulnerabilidad. En los vídeos, Singler denuncia haber sido víctima de maltrato y abuso, y asegura estar inmerso en una "guerra religiosa".

"Necesito hablar porque siento que mi voz está siendo silenciada", dice Singler en uno de los vídeos. "Cada día me lanzan cosas. He sido maltratado, han abusado de mí. Mi comunidad está destruida. Me han convertido en un ejemplo de salud mental y temo por mi vida. Todos los días miro hacia otro lado, como si fuera un problema para la gente, cuando en realidad solo quiero ser útil. Siento que hay un propósito para que no me valoren ni me respeten", explica visiblemente afectado.

Kyle Singler fue seleccionado en el puesto número 33 del Draft de la NBA en 2011 por los Detroit Pistons, después de destacar como estrella en la Universidad de Duke. Su carrera en la NBA comenzó con los Pistons, donde jugó hasta 2015, y continuó en el Oklahoma City Thunder, donde permaneció hasta 2018. Durante esos años, Singler también tuvo un paso por el baloncesto español, donde jugó en equipos como Lucentum Alicante (2011), Real Madrid (2011-2012), Monbus Obradoiro (2018-2019) e Iberostar Tenerife (2019).

Su salida de la NBA y su transición al baloncesto europeo fue vista por muchos como una oportunidad para continuar con su carrera en un nivel competitivo, pero la situación actual ha puesto en duda su bienestar personal y emocional.

El caso de Kyle Singler destaca la importancia de abordar los problemas de salud mental en el ámbito deportivo y la necesidad de crear un entorno más abierto y comprensivo para que los jugadores puedan buscar ayuda sin miedo a ser estigmatizados.