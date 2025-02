La brutal frase de Tomás Roncero en "El Chiringuito": "Misión cumplida en el CTA"

El periodista deportivo Tomás Roncero, uno de los más reconocidos seguidores del Real Madrid, ha dejado claro en su último análisis que la situación actual de La Liga, con el Madrid como líder y sacando dos puntos al Barça. "Misión cumplida en el CTA: el Madrid no podía estar a 7 puntos del Barça...".

La frase "misión cumplida en el CTA" refleja la satisfacción de Roncero con la reacción del Real Madrid ante la situación complicada que vivió durante la primera parte de la temporada. Sin embargo, el comentario de fondo es claro: el Madrid no puede estar en una posición tan desfavorable respecto al Barcelona.

"Tranquilos, que lo disfruten... no pasa nada. Han hecho una cirugía drástica. El Madrid tendría cinco puntos más. Lo hacen bien en el CTA porque no se corta. Me hace gracia porque todos se van a tener que callar. En la televisión del Sevilla se vio que era un escándalo", aseguró.

Todo esto viene precedido del partido entre el Sevilla FC y el FC Barcelona, disputado en el estadio Sánchez-Pizjuán, no solo dejó huella por la intensidad del juego, sino por la dosis de polémica que, como era de esperar, acabó envolviendo el encuentro. En una semana marcada por la discusión sobre el arbitraje y las quejas de los grandes clubes del fútbol español, el choque entre sevillistas y catalanes se convirtió en un nuevo episodio en el que las decisiones arbitrales volvieron a estar bajo el foco de la crítica, especialmente por los cuestionamientos sobre el trato diferencial que reciben los clubes más poderosos.

Koundé, con un movimiento que muchos consideraron temerario, acabó contactando con Sow antes de que el suizo pudiera ejecutar su remate. El jugador del Sevilla cayó al suelo tras el contacto con el central francés, y el estadio estalló en una protesta airada por lo que muchos consideraron una falta clara dentro del área. El árbitro Hernández Hernández, tras consultar la jugada, optó por no señalar penalti, lo que generó un sinfín de reacciones en el campo y fuera de él.

Los aficionados del Sevilla y los comentaristas del partido no tardaron en señalar la decisión como polémica. Mientras tanto, muchos jugadores del Barcelona celebraban la jugada, pero la decisión arbitral dejó una sensación de injusticia en el ambiente. Para algunos, el contacto entre Koundé y Sow fue suficientemente claro como para haber sido considerado una falta, y por lo tanto, un penalti a favor del Sevilla.