Así es la vida de Benzema en Arabia: de una planta entera de un hotel a las espinilleras con la camiseta del Madrid

En los últimos 20 años, Benzema acaparó portadas, debates televisivos, campañas publicitarias y fue una de las estrellas del fútbol mundial. Desde que el cuatro de junio se anunciase su marcha del Real Madrid al Al-Ittihad de Arabia, Benzema se limita a jugar al fútbol. Suma cinco goles y tres asistencias en nueve partidos con su nuevo club e intenta pasar lo más desapercibido posible en Arabia. Como si estuviese de incógnito. Minutos antes del clásico árabe que enfrentó al Al-Ittihad y Al-Hilal, LA RAZÓN accedió a los vestuarios y en una de las espinilleras del delantero estaba escrita esta frase: "Oscuridad total".

Las espinilleras de Benzema .

Karim decidió alejarse del foco mediático y de la presión que supone jugar en el Real Madrid. En Arabia hay devoción por Benzema. El impresionante contrato firmado hasta 2026 alargará su legado futbolístico hasta los 38 años y lo hará con el brazalete de capitán y con la dupla Fabinho-Kanté por detrás suya. El francés ya tenía previsto vivir en algún país musulmán una vez retirado, pero la propuesta del Al-Ittihad cambió su hoja de ruta y adelantó el deseo de su familia.

La nueva rutina de Benzema es un premio a todo lo logrado en Europa. El delantero tiene un ritmo de vida más calmado que en Madrid. Por ejemplo, sus entrenamientos son a las 20:00 horas debido a las altas temperaturas y él decide cuándo, cómo y con quién habla. Todo el mundo, incluso los rivales le adoran. A la espera de encontrar vivienda, Benzema se aloja en el hotel más lujoso de la ciudad donde se tratan los asuntos importantes del país. Unos rayos de color oro recubren la fachada de arriba a abajo. Allí también están otras estrellas como Firmino, Kanté o Gabri Veiga, entre otros. "Es muy difícil ver a Karim pasar con frecuencia por la recepción, él tiene toda la planta de arriba y no le falta de nada", comentan algunos huéspedes. Más sencillo es ver a Kessié. El ex jugador del Barça pasó por el hall acompañado por diez personas y Roberto Firmino también lo hizo como si estuviera caminando por el patio de su casa.

El hotel donde vive Benzema .

Es casi imposible encontrar a Benzema totalmente solo. Todo su equipo de trabajo le acompaña allá donde va. Sin embargo, en la única ocasión que esa situación se dio, Karim nos atendió amablemente sorprendiéndose al ver a un medio español en Arabia. "¿Vienes desde España? ¿Qué tal el viaje?", comentó. "Estoy muy feliz aquí en Arabia", añadió instantes después. Benzema no transmite que quiera volver a Europa, pero sí se le nota que recuerda con cariño aquellos grandes momentos. Se le ve sonriente y, como él dice, "feliz" en su "oscuridad total". Tras despedirse y poner rumbo al autobús, los aficionados le gritan: "Karim, Karim..." con una mezcla de cariño, prudencia y respeto. "Es uno de los mejores delanteros del mundo, un genio, y tengo que aprender mucho de él este año", comenta su compañero Jota.

Benzema fue recibido con todos los honores en Arabia EFE

La llegada de Benzema se justifica en la apuesta conjunta de Gobierno, Federación y Liga saudí para ofrecer una imagen renovada del país. A la hora de fichar a un jugador, el Gobierno es el que se pone en contacto directo con los futbolistas y utiliza las embajadas europeas para realizar las primeras reuniones. Cuando a Benzema le llegó ese interés lo siguiente es el abánico de posibilidades que se le abre entre los clubes más grandes del país: Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad y el Al Ahli. Casi un 80 por ciento de la población saudí juega o sigue el fútbol y la participación del deporte creció del 13 por ciento en 2015 a cerca del 50 en 2022, según se asegura desde la Federación.

"Estar entre las cinco grandes Ligas del mundo es un objetivo real porque lo estamos demostrando en el campo, no es algo ideal que está en la luna, no es humo. Está pasando. No sabemos si puede darse en tres, cinco u siete años, pero estamos motivados para hacerlo en un futuro. El cambio ha sido intenso y profundo. Cuando vienen jugadores como Benzema, Kanté o Neymar tienes que acelerar los progresos de la competición", afirma Michael Emenalo -Director of Sports at SPL-.

El objetivo de Arabia es concienciar al mundo mediante el deporte de la evolución del país en cuanto a los derechos humanos. Hay dos certezas. La primera es que aún queda mucho por hacer en esta cuestión, especialmente en zonas menos turísticas que Yeda. Y cosas lógicas que antes no sucedían como que las mujeres puedan acceder a los estadios, a los gimnasios, a los restaurantes... son síntomas del cambio. Los altos organismos confían en ser la sede para albergar el Mundial de 2030, 2034 o 2038 y de ese modo seguir avanzando en el proceso igualitario.

Benzema, durante su presentación STR EFE

Y en este escenario apareció Benzema. El francés llegó al Real Madrid en la temporada 2009-10 y fue capaz de ganar 5 Copas de Europa, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 3 Copas del Rey, 4 Supercopas de España y un Balón de Oro. Es el quinto jugador que más veces ha vestido la camiseta del Real Madrid con 647 partidos y es el segundo goleador histórico del con 353 tantos. En Arabia, en las espinilleras, hay una imagen con la camiseta del Real Madrid y otra en la que se ve a su familia.