Tras la resolución del TAD: ¿Qué pasa con Rubiales? ¿Puede volver a ser presidente de la RFEF?

A las 18:14 horas del viernes 1 de septiembre, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) comunicó al Consejo Superior de Deportes (CSD) que inicia un procedimiento sancionador contra Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por todo lo que sucedió después de que España quedara campeona del Mundial femenino, pero no de la manera que ellos esperaban. El Gobierno (el CSD) consideraba que el ahora suspendido (por la FIFA) máximo mandatario de la RFEF cometió dos faltas muy graves: «Abuso de autoridad y perjuicio de la imagen de nuestro fútbol», según explicó ayer el ministro de Cultura y Deporte Miquel Iceta; pero el Tribunal las ha rebajado a «graves», lo que deja menos margen de maniobra al CSD. Si hubieran sido muy graves, podría haber suspendido directamente a Rubiales hasta que haya una resolución. Al ser graves... «Según el artículo 102 de la Ley del Deporte, vamos a instar al Tribunal a que proceda a suspender temporalmente al presidente», explicó Iceta. Es decir, no puede suspenderlo el CSD, pero sí puede pedir que lo haga al TAD, aunque tiene que reunirse y decidir a instancias del escrito que le envíe el Consejo.

El lío de fondo es que el Gobierno tiene parte de culpa de que los actos no hayan sido considerados como muy graves. Según fuentes jurídicas consultadas por LA RAZÓN se está aplicando la ley del 90, no la nueva ley del deporte, «porque una disposición transitoria de la ley de 2022, en vigor desde el 1 de enero, dispone que el régimen disciplinario será de aplicación la del 90 hasta que se desarrolle reglamentariamente la del 22». El Gobierno tenía seis meses para desarrollar esa reglamentación y no lo ha hecho, por eso se aplica la reglamentación anterior. Con la nueva, sería más claro que pudieran considerar esos hechos como muy graves. Fuentes del CSD consultadas se defienden afirmando que durante todos estos meses «han trabajado en ello junto al sector deportivo y expertos en derecho deportivo, a través de grupos de trabajo y reuniones», que «se abrió incluso un espacio para la participación ciudadana con el proyecto “Es de futuro” y el pasado 10 de mayo se convocó a expertos en Toledo en una jornada sobre “El nuevo marco normativo del deporte español” para compartir impresiones y recibir propuestas», pero que «la celebración de las elecciones municipales y autonómicas y que el pasado 29 de mayo se anunció la convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio impidió al Gobierno cualquier acción que vulnere el principio de neutralidad de los poderes públicos». El plazo para desarrollar el reglamento acababa el 1 de julio de 2023. De todas formas, el Gobierno piensa que «en ningún caso hay un vacío legal» ya que con la Ley de 1990 también se podría haber considerado que Rubiales cometió dos infracciones muy graves.

La sanción de la FIFA

El caso es que la situación actual es la siguiente: el CSD pide que sea el TAD el que suspenda temporalmente al presidente hasta que haya una resolución. El presidente ahora mismo está sancionado por la FIFA durante 90 días. «Si no hay resolución de la FIFA antes de los noventa días, que seguro que la habrá, la FIFA podría prorrogar la suspensión, pero también puede no hacerlo. Si no lo hiciera y no hay resolución del TAD antes de esos tres meses y no suspende temporalmente, Rubiales podría volver a la presidencia», dicen fuentes jurídicas. «Pero eso no sucederá», añaden los expertos consultados. Los tiempos para que se resuelva el expediente en el TAD son difíciles de determinar: «Una vez iniciado pueden ser semanas o unos meses. El caso, con la trascendencia mediática, no se alargará mucho», opinan los mismos juristas. La sanción por las infracciones graves es de inhabilitación de un mes a dos años, y por las muy graves, de dos a 15 años. En 2024, después de los Juegos Olímpicos de París (se disputan del 26 de julio al 11 de agosto) habrá elecciones a la RFEF y por un camino u otro parece difícil que Rubiales se pueda presentar, salvo que sea declarado inocente o recurra a la justicia ordinaria y a ver qué sucedería.

Rubiales responde

Porque el presidente suspendido, después de la resolución del TAD, también ha mandado un comunicado en el que dice que se equivocó y ya ha pedido perdón y lo vuelve a pedir, insiste en que «en ningún momento hubo agresión alguna». «Es más, tan siquiera hubo la más mínima incomodidad, sino un júbilo desbordante en ambos», prosigue. Reconoce que ya ha acudido al procedimiento abierto por FIFA para defender su postura y puso en duda la separación de poderes al acusar al Gobierno de «tomar parte y presionar» en su «contra». «En nombre del Feminismo no se debe tratar de hundir a un hombre –ni a una mujer– sin un juicio justo», expone también en el comunicado.