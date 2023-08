La reacción de Jenni Hermoso al apoyo de la actriz Natalie Portman tras el beso de Rubiales

Las muestras de apoyo a Jenni Hermoso tras el beso de Luis Rubiales suceden por todo el mundo. Así, ayer sábado, Hermoso reapareció este sábado en un acto público al acudir al Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares (Madrid) para presenciar la final de la Women's Cup entre los equipos femeninos del Atlético de Madrid y el AC Milán.

La jugadora, fue ovacionada a su llegada por los aficionados presentes en el estadio.

En el césped, jugadoras de los dos finalistas y de sus respectivos cuerpos técnicos posaron antes del inicio del partido con una pancarta con el lema "Contigo Jennifer Hermoso", que también lucían en las camisetas varios de los asistentes.

También Iniesta ha apoyado a la futbolista en las redes sociales: "Creo que no podemos tolerar actuaciones como las que hemos visto, que han empañado un hito tan grande como ganar un Mundial. No me puedo imaginar el sentimiento que deben tener ahora mismo todas las jugadoras de la selección viendo cómo no se está hablando del gran torneo que hicieron y del fantástico fútbol que nos enseñaron a todos", apunta Iniesta.

En este sentido, el autor del gol con el que la selección masculina de fútbol conquistó su único Mundial en 2010 crítica que "se haya ensuciado una hermosa historia que han construido muchísimas jugadoras a lo largo de tantos años" debido a la conducta de Rubiales.

"En cambio, hemos tenido que aguantar a un presidente que se ha aferrado a su cargo, que no ha admitido que su comportamiento ha sido inaceptable y que está perjudicando la imagen de nuestro país y nuestro fútbol en todo el mundo".

Pero uno de los apoyos que más ha gustado a la futbolista española es el de Natalie Portman, la actriz estadounidense, aficionada al fútbol, que tras leer la noticia en el New York Times ha querido manifestarse. A Jenni Hermoso le ha gustado tanto ese gesto que lo ha subido a sus historias de Instagram.

El apoyo de Natalie Portman a Jenni Hermoso La Razón

Mientras, Luis Rubiales continúa en Motril. Mantuvo un encuentro informal en un cortijo de la localidad, con algunos de los amigos con los que iba a jugar un partido de fútbol, que fue cancelado por el Ayuntamiento por riesgo de alteración de orden público ya que se había organizado una concentración feminista de protesta, que posteriormente fue desconvocada.

La instalación municipal en la que se iba a jugar el partido, el estadio Escribano Castilla, apareció ayer con diferentes pintadas, con frases como ¿Rubiales machista¿,¿ Jenni contigo¿, "#SeAcabó" y "Rubiales a prisión".

Se trata de una estancia de descanso, junto a sus hijas y a su madre, que es diferente a la programada en años anteriores al intentar estar algo más distanciado de los medios de comunicación en la localidad.

Mientras tanto la localidad que vio crecer a Rubiales se encuentra dividida entre los que lo apoyan y los que lo critican