Las brutales claves de la vuelta de Sergio Rico tras su accidente

Sergio Rico se ha recuperado de la aneurisma cerebral que sufrió el pasado 28 de mayo de 2023. El guardameta planea regresar al Paris Saint-Germain en los próximos días, a la espera del alta médica definitiva. En otras palabras, casi un año después, Sergio Rico volverá a sentirse futbolista. El español estuvo 26 días en coma inducido tras sufrir un traumatismo craneoencefálico por caerse de un caballo en El Rocío. Tras estar 82 días ingresado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, el portero recibió el alta médica con el sueño de volver a vestirse de corto.

"Perdí 20 kilos... Pesaba sobre 92 y me quedé en 73. Ahora peso 88 kilos", declaró Sergio Rico a 'COPE' el pasado mes de diciembre. Esa mentalidad está siendo clave para que el portero esté más cerca de regresar.

"Un doctor te dijo que si no hubieras sido un atleta de alto nivel estarías muerto?", le preguntan al cancerbero en 'CANAL+ Foot'. "Sí, lo dijo", respondió.

"El médico se sorprendió mucho y empezó a explicarme que había tenido un accidente grave. Me dijo que sí. A partir de ese momento, me sentí aliviado. Casi salto de la cama del hospital. La vida es muy importante. Nadie quiere morir, pero si hubiera tenido que dejar de jugar al fútbol, no habría merecido la pena", dijo el español.