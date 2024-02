Sergio Rico y Alba Silva esperan su primer hijo: "Estamos muy agradecidos a la vida"

Alba Silva y Sergio Rico están de enhorabuena.Ocho meses después de que el futbolista del Paris Saint Germain sufriera un accidente con un caballo en El Rocío, que le tuvo varias semanas ingresado en el hospital, en coma, y en un estado muy delicado, la pareja ha anunciado que está esperando su primer hijo. "Estamos muy agradecidos a la vida", confiesa la mujer del deportista en una entrevista con la revista ¡Hola!. "Después de todo lo que hemos pasado, esta noticia es un regalo. Sobre todo para Sergio, que está emocionadísimo", añade la creadora de contenido.

Alba reconoce que antes del accidente de Sergio, "perdimos un bebé. Ahora tenemos miedo de que nos pueda volver a ocurrir. Estamos nerviosos, pero muy ilusionados". 2023 será un año para olvidar para la pareja tras el accidente que les cambió la vida. Afortunadamente el guardameta logró superar el golpe tras más de 80 días ingresado en urgencias.

El pasado mes de enero, Rico concedió una entrevista a DAZN en la que se abrió en canal y explicó que ya está casi recuperado y que siente cómo su cuerpo vuelve a ser el de antes: ''La verdad es que me encuentro muy bien (...) Diría que me he recuperado en un 90 por ciento. ''Hablan del aneurisma, que aún sigue un poco abierto. Le quedan 2,7 milímetros para cerrarse''. Pese al duro episodio que vivió, el sevillano confía en volver al terreno de juego lo antes posible.