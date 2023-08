El cambio de Alcaraz para acabar con una de sus pesadillas

Carlos Alcaraz se deshizo de una de sus pesadillas, Tommy Paul, para alcanzar los cuartos de final del torneo de Cincinnati donde se medirá al australiano Max Purcell. Carlitos se impuso en un partido interminable, marcado por hasta tres parones por lluvia, por 7-6 (8/6), 6-7 (0/7) y 6-3 en tres horas y nueve minutos. Después de desaprovechar tres bolas de partido con 6-5 al resto en el segundo set, el estadounidense aprovechó el bajón en el tie-break para prolongar el partido. O eso parecía porque el cielo no se pudo poner más negro sobre Cincinnati. Nubes, viento, lluvia racheada y ambos asumieron con 4-3 para el español y un break a favor que había que parar. El parón no alteró el ánimo de Carlitos que sumó tres juegos seguidos para deshacerse de Paul.

El tenista de Nueva Jersey era el único jugador en el top 13 de la ATP que tenía un balance positivo ante el número uno del mundo. Paul se había impuesto en dos de los tres que habían jugado en suelo norteamericano, el último de ellos la pasada semana en Canadá. En Toronto se impuso por 3-6, 6-4 y 3-6 en cuartos. En Canadá el pasado año también le superó por 7-6 (7/4), 6-7 (4/7) y 3-6. Alcaraz sí le había derrotado este año en Miami por un doble 6-4.

Después del partido, el murciano ofreció algunas claves de la victoria: "Aquí en Cincinnati las condiciones son diferentes a las de Toronto. La pelota bota mucho más que allí y la pista es más rápida. Hoy intenté cosas distintas, jugando más agresivo. No fallé todo lo que fallé en Toronto, así que intenté ser más sólido. También hacía mucho viento y creo que se me da bien jugar en estas condiciones. Después de perder el segundo set me quité de la cabeza todo lo que tenía en ese momento. Tuve como cinco opciones en el final del segundo set, y como 16 bolas de break. Fue duro. Cuando perdí la manga, me mantuve positivo y me dije cosas positivas, de esa manera, empecé el set muy bien y eso me ayudó a ganar".

Copa Davis

El capitán del equipo español de la Davis, David Ferrer, señaló a Efe en el CT de Jávea que espera un "grupo duro" en la fase de la Copa Davis que se disputará en el pabellón de la Fuente de San Luis de Valencia, del 12 al 17 de septiembre, en la que se medirá a Serbia, República Checa y Corea del Sur. "Va a ser un grupo duro, sin duda, porque con el formato que tenemos, el dobles cuenta muchísimo y al final con un jugador bueno ahí puedes llegar prácticamente a una final como se vio el año pasado con Australia", indicó.

"Debutamos con la República Checa, que cuenta con Jiri Lehecka, que es un jugador peligroso y cuenta con un buen dobles. Serbia es el rival más duro que vamos a tener, esta muy bien compensado y, además de Djokovic, al número dos lo puede combinar y tiene muy buen dobles, y Corea también tiene un muy buen número uno, pero quizás Serbia sea el rival más duro que tengamos", insistió. Ante esta eliminatoria, en la que Ferrer debutará como capitán tras la marcha de Sergi Bruguera, España contará con un equipo integrado por Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich, Roberto Bautista y Marcel Granollers.

"Estoy muy ilusionado, contento por cómo se han involucrado los jugadores, por las ganas que tienen de debutar este año en Copa Davis y además es en Valencia, jugamos en casa, es un extra y eso siempre es importante", apuntó Ferrer, quien señaló que apostaría por un final entre España e Italia. "Siempre es mejor jugar en casa y que la afición esté de tu parte. En Valencia al aficionado le encanta el tenis, son muy pasionales y ya lo vivimos el año pasado que fue un éxito y esperemos que este año sea igual y además está el aliciente del partido más esperado, el de Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic, y ojalá sea así", subrayó.

Al igual que sucedió el pasado año, esta fase de grupos de la Copa Davis arrancará en sus distintas sedes nada más concluir el Abierto de Estados Unidos. "El calendario es así y no puedes cambiarlo Está muy ajustado, hay muchos torneos y ya pasó el año pasado, cuando Carlos Alcaraz llegó a última hora tras ganar el US Open, pero al final lo que quiero es que los jugadores españoles lleguen lo más lejos posible y que puedan estar con nosotros en Valencia. Jugamos el miércoles y tenemos un poco más de descanso y eso puede ser importante", concluyó.