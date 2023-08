El insuperable mensaje de Carlos Alcaraz a Courtois tras su lesión

La lesión de Courtois ha hecho daño en el Real Madrid, que se ve sin portero a poco de comenzar la temporada."Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Thibaut Courtois se le ha diagnosticado una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días", aseguró el Real Madrid en un comunicado. El doctor Pedro Luís Ripoll, jefe de servicio de Ripoll y de Prado Sport Clinic, dijo a Efe que el "periodo aproximado de recuperación" para el guardameta belga Thibaut Courtois, es de "ocho meses". "Ha sufrido una lesión muy temida por los deportistas. Siendo una lesión importante, su pronóstico es bueno y el proceso de recuperación se desarrolla en la mayoría de los casos sin ningún incidente", comentó a EFE. "La complicación que tiene está lesión está siempre en relación a las lesiones asociadas a la rotura ligamentosa. Si, además de la lesión ligamentosa parecen lesiones meniscales y del cartílago articular, el periodo de recuperación podría prolongarse más tiempo", amplió. "En cualquier caso, el pronóstico es bueno y el periodo aproximado de recuperación es de ocho meses para volver a la práctica del fútbo

Mientras, los compañeros en el Real Madrid quisieron mandarle su apoyo en redes sociales en unos mensajes de cariño en los que coincidieron en que el guardameta volverá "más fuerte".

"Todo tu equipo, contigo hasta el final. Ánimo y fuerza Tibu. te esperamos pronto y mas fuerte que nunca", escribió Nacho Fernández, capitán del Real Madrid, en su cuenta oficial de Instagram.

"Lamento mucho verte en esta situación. Estamos contigo en cada paso hacia la recuperación. Eres un guerrero y sé que superarás este desafío. ¡No estás solo! ¡Mucha fuerza Tibu!", escribió Dani Carvajal.

"Compañero, volverás más fuerte. Estamos todos contigo, te queremos ya de vuelta con nosotros. Todo el ánimo del mundo", compartió Dani Ceballos.

Por su parte, el turco Arda Güler, quien está pendiente de cómo avanza su proceso de conservador de recuperación de una lesión en el menisco interno de la rodilla derecha para conocer si tendrá que pasar también por el quirófano, también compartió un mensaje en sus redes sociales. "Vuelve pronto Courtois. Estoy seguro de que volverás más fuerte", escribió.

Además, el español Marco Asensio, quien dejó el Real Madrid rumbo al PSG este verano también le mostró su cariño a su excompañero en su cuenta de Instagram. "Amigo. Cuánto más fuertes sean tus pruebas, más grandes serán tus victorias. Vas a volver mucho más fuerte seguro. Te deseo una pronta recuperación", publicó.

Un Asensio que sabe bien por lo que le toca pasar a Courtois, ya que durante la pretemporada de 2019 sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior y el menisco externo de la rodilla izquierda.

Courtois quiso mostrarse optimista en sus primeras palabras tras la lesión: "Nunca esperas pasar por algo como esto pero ahora toca aceptarlo y hacer todo para superarlo y volver aún más fuerte.

Gracias a todos por la energía, el cariño y lo ánimos, os aseguro que me motivan para recuperarme cuanto antes".

También su reciente mujer le ha mandado un mensaje muy cariñoso: "My fighter! Fast recovery my love. I’m here by your side💙" (¡Mi luchador! Por una recuperación rápida mi amor. Estoy aquí a tu lado), ha escrito, a lo que Courtois ha respondido: "Thank you my life! Stronger together" (Gracias mi vida, fuertes juntos). También Carlos Alcaraz le mandado un mensaje: "Enseguida estás otra vez haciendo paradas legendarias!🙏🏻❤️🔥", le escribe.