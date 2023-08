El curioso partido que juegan Alcaraz y Rune con raquetas que tienen sólo la mitad de las cuerdas: ¿quién ganó?

El Masters 1.000 de Canadá no ha sido demasiado feliz ni para Carlos Alcaraz ni para Holger Rune. Si el español se despidió en cuartos de final ante Tommy Paul, el danés no pasó del estreno ante el estadounidense Giron. Pero en Toronto les dio tiempo a protagonizar un partido curioso, un mini duelo en realidad, al tratarse de un súper tie-break con una curiosidad: las cuerdas de las raquetas estaban en forma de cruz, dejando las esquinas al aire, por lo que la única forma de conseguir golpear la bola era dándola en el punto exacto, en el medio. Así se desarrolló el enfrentamiento, en un ambiente muy distendido:

El ganador final fue Rune por 10-6. La última vez que se enfrentaron en un partido de verdad fue en el pasado Wimbledon, un duelo que generó mucha expectación al tratarse de dos tenistas de la misma generación, nacidos ambos en 2003 con apenas seis días de diferencia, llamados a dominar el tenis en los próximos años. Carlos ya lo está haciendo, pues es el número uno del mundo y ya tiene dos Grand Slams en su palmarés, uno de ellos precisamente ese Wimbledon en el que dio pocas opciones al nórdico en los cuartos de final: 7-6 (7/3), 6-4 y 6-4. Antes se habían enfrentado otra vez en el Masters 1.000 de París-Bercy 2022, con victoria para Rune, que se imponía 6-3 y 6-6 cuando el murciano se retiró por una lesión abdominal. En realidad llevan enfrentándose desde niños, e incluso han llegado a jugar juntos en dobles cuando eran chavales.

Después de la derrota en Toronto, la próxima parada de Carlos Alcaraz será el Masters 1.000 de Cincinnati (12-20 agosto), donde ya se unirá a él su entrenador, Juan Carlos Ferrero, y después el gran objetivo: intentar defender con éxito la corona en el US Open (28 de agosto - 10 de septiembre). El número uno intentó buscar el lado positivo a su derrota: "Tomo muchas lecciones de este torneo para los siguientes. Me doy cuenta de que no jugué bien, así que creo que tengo que entrenar para ser mejor, pero creo que sí hice bien algunas cosas", analizó.

Derrota de Davidovich

El Masters 1.000 de Toronto, por ciento, se quedó sin españoles después de que Alejandro Davidovich no pudiera en semifinales con De Miñaur (6-1 y 6-3). De todas formas, el malagueño ha jugado un gran torneo, en el que ha eliminado a tenistas como Zverev y Ruud. El lunes ascenderá al puesto 23 de la ATP, el mejor de su carrera.