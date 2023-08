Alcaraz - Purcell: horario y dónde ver en TV los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati

Carlos Alcaraz afronta los cuartos de final del Masters 1.000 de Cincinnati como previa al US Open. El objetivo no es otro que ganar al australiano Max Purcell, una de las revelaciones puesto que ya venció a Casper Ruud o Stan Wawrinka esta semana en Cincinnati. Ambos tenistas cerrarán la jornada diurna este viernes en la Pista Central del Lindner Family Tennis Center. De manera aproximado el encuentro se iniciará sobre las 21:00 hora española (15:00 hora local de Cincinnati). El partido se puede seguir en directo a través de Deportes por Movistar Plus+.

A día de hoy, Alcaraz ya es el cuarto tenista más joven en ganar un partido Challenger tras Auger-Aliassime, Nadal y Soloviev. El primer tenista en ganar en el mismo torneo de tierra batida a Rafa Nadal y Novak Djokovic. El tenista más joven de la historia y el primer español en ganar el Masters 1.000 de Miami. Y también el tercer tenista más joven de la historia en ganar un Masters 1.000 tras Michael Chang y Rafa Nadal.

Todos los éxitos que consigue Alcaraz se resume a una fortuna importante fuera de la pista que alcanza los 17,5 millones de euros. Su mentor, Ferrero, siempre desveló los secretos de Carlitos. "Podemos decir que necesitas tomar los mejores ejemplos posibles para añadir cosas a tu juego. El movimiento de Federer, la mentalidad de Nadal y así. Intentamos fijarnos en detalles de ciertos jugadores que pensamos que son muy buenos para añadirlos a nuestro juego. Carlos ha tenido que escuchar en el pasado que era el nuevo Nadal. Era demasiada presión. Estábamos muy orgullosos, pero no es fácil escucharlo todo el rato. Lo único que te puedo decir es que piensa en grande", afirmó.