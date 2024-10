El camino casi perfecto de Luis de la Fuente

La selección se ha clasificado para los cuartos de final de la Liga de Naciones. Cuestión de rutina para la Roja y para su seleccionador ahora. Ciencia ficción hace poco más de año y medio, cuando perdió en Escocia en su segundo partido al frente de la absoluta y la Federación que todavía presidía Luis Rubiales se planteó su destitución después de ese doloroso tropiezo ante los escoceses.

Aquella sigue siendo la única derrota de Luis de la Fuente al mando de la absoluta en partido oficial. Solo suma una más contra Colombia en uno de los amistosos de preparación para la Eurocopa. Aparte de eso, dos empates. Uno contra Brasil en un amistoso y otro contra Serbia en el primer partido de esta Liga de Naciones.

De la Fuente ha tenido que pelear contra los recelos de los que pensaban que era un entrenador sin trayectoria para dirigir a la absoluta y de los que no valoraban como se merece el trabajo con las divisiones inferiores. Y al fondo seguía la sombra de Luis Enrique al estilo de lo que ha sucedido durante años con Mourinho en el Real Madrid. Cuestión de carácter, parece. Pero ni Mourinho pasó de las semifinales de la Liga de Campeones con el Real Madrid ni Luis Enrique pasó de octavos en el Mundial de Qatar.

Y De la Fuente se cansa de tener que justificarse cada día después de haber ganado los dos torneos en los que ha dirigido a la selección española: la Liga de Naciones y la Eurocopa. Aunque tampoco faltaron las voces que recordaban hace algo más de un año que fue Luis Enrique el seleccionador que clasificó a España para la fase final de la Liga de Naciones. Las mismas voces que parecían olvidar que fue Robert Moreno el seleccionador que llevó a la Roja a la Eurocopa de 2021 que dirigió el actual entrenador del PSG y en la que perdió en semifinales.

Y el seleccionador se reivindica y reivindica también a unos futbolistas en los que siempre ha creído. «Conozco muy bien a la gente, a los jugadores. Me sorprende que sorprendan estos futbolistas. Como no están en determinados equipos parece que no tienen la importancia de otros, pero los conozco muy bien y sé el rendimiento que ofrecen con menos nombre o con más nombre. Son un valor seguro», dice. «Me he equivocado muy poco desde que llegué aquí. Las cosas que he ido diciendo se han ido cumpliendo. Tenemos presente y futuro», advierte.

Y tiene razón. Los errores son escasos. Se equivocó en aquella derrota en Escocia donde cambió a casi todo el equipo y rectificó a tiempo. Ahora la selección es un equipo reconocible. Aunque tenga muchas bajas y solo jueguen cuatro titulares de la final de la Eurocopa, como sucedió ante Serbia. Y cuando le preguntan por la importancia del entrenador en estos éxitos, le llega el momento de cobrarse facturas y de lanzar un dardo al ex seleccionador, Luis Enrique, aunque sin nombrarlo.

«Nosotros formamos un grupo de trabajo fantástico y maravilloso, los mejores del mundo. Somos una familia, hay una persona que es la cabeza visible pero trabajamos todos y tenemos el mismo mérito todos. Es un trabajo en equipo y así es todo más fácil», dice antes de soltar la bomba. «No se trata de ser agrandado o no, hay cosas que son ciertas, la Tierra es redonda, no puedes ir contra eso. Estoy muy tranquilo, no cambio, no soy agrandado, pero si lo estuviera me lo habría ganado porque otro en estas circunstancias no te quiero ni contar. Tiraría de carisma y apaga y vámonos. Soy humilde, soy educado y no voy a cambiar, pero ahí lo dejo. Báilala», añade.

De la Fuente quería recuperar el espíritu de 2010. Y en ello está. Ya nadie se acuerda de que una vez estuvieron a punto de despedirlo de la Roja.