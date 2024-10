La divertida frase de Morata sobre su fallo en el penalti: "He hecho un agujero"

Álvaro Morata es el delantero titular indiscutible de esta selección y nadie en el vestuario discute su papel de capitán. Un veterano que cuida a los nuevos y da la cara por el que lo necesita. Sólo le faltaba el gol al jugador del AC Milan, que sumaba ocho partidos sin marcar justo antes del choque ante Serbia. Su último tanto fue en el primer partido de la Eurocopa que acabó ganando España. Hizo el primer gol de la Roja en ese campeonato, en el estreno ante Croacia, el 15 de junio. Habían pasado cuatro meses y desde entonces, necesitaba recuperar confianza y por eso cogió el balón para lanzar el penalti frente a los serbios. Había tenido ya varias ocasiones y no existía ninguna mejor que desde los once metros, solo ante Rajkovic. Lo mandó a las nubes y el Nuevo Arcángel empezó a corear su nombre, como ya había hecho en la primera parte cuando el portero de Serbia le sacó un cabezazo que intentó cruzar al palo contrario, pero no le pudo dar toda la fuerza posible. Le mimó la grada cordobesa, consciente de que necesitaba cariño el delantero, que hace unos días habló muy claro sobre los problemas de depresión que ha pasado y cómo le afectan las críticas, especialmente cuando están delante sus hijos.

De la Fuente puso mala cara cuando falló la pena máxima su «9». Sabía mejor que nadie que lo necesitaba, y cuando se acercó a la banda a pelear una pelota le dio una palmada en la espalda para decirle que siguiera tranquilo. El partido estaba casi resuelto porque Serbia no amenazaba, así que la única incógnita era si Morata podría volver a gritar. Y lo hizo en su quinto remate de la noche, ajustado al palo y lo celebró llevándose el índice derecho a la frente, un gesto sobre su dureza mental.

«He hecho un agujero en el césped en el penalti, si los más grandes fallan, cómo no lo voy a hacer yo», bromeaba después de partido, para rápidamente ponerse en plan capitán. «He fallado y luego he marcado, pero, lo importante es que estamos en otra fase final, que nunca es fácil y hay que darle valor. En la próxima ventana hay que ir al primer puesto», explicaba sobre que España ya está en los cuartos de la Liga de Naciones. «Es una pena tener tantas lesiones, les echamos de menos, han venido a vernos, igual que Jesús Navas. Es especial lo que hemos creado y España tiene un futuro increíble», cerraba el capitán.