Los candidatos al Mundial de MotoGP se reparten los errores

El Mundial de MotoGP está ya en la gira asiática que desembocará en el fin de fiesta de Valencia y prácticamente está todo por decidir en cuanto al nombre del próximo campeón. No hay ninguna duda de que Bagnaia y Martín son los grandes candidatos, por no decir los únicos, pero se están empeñando en repartirse los errores y así no hay manera de que uno de los dos se escape de manera definitiva en la clasificación. Además, están permitiendo que Bastianini y Márquez se acerquen por detrás. Ambos se daban ya por descartados, pero los fallos de los de arriba les están permitiendo recortar distancias y ya están a 50 y 53 puntos del liderato Enea y Marc.

Si en la carrera larga del GP de Emilia Romagna le tocó fallar a Bagnaia, en la Sprint Race de Indonesia el turno fue para Martín, que se fue al suelo en la última curva de la primera vuelta sin saber todavía muy bien la razón. Llegaba a la Sprint Race desde la «pole», con Bagnaia solo cuarto y Marc Márquez en el puesto doce, otra vez lastrado por caídas en la Q2. Todo estaba a favor del piloto madrileño y cometió un error que vuelve a apretar el campeonato. Estaba liderando, se fue al suelo, y aunque pudo volver a pista solo pudo remontar hasta el décimo puesto, el último que no reparte puntos en las carreras cortas.

Se lamentaba el madrileño por haber perdido 12 de los 24 puntos de renta que tenía, aunque ya está acostumbrado a resetear, porque MotoGP es un balancín en el que unas veces está él arriba y otras su máximo rival.

Jorge se ha caído en las carreras largas de Jerez y Sachsenring, además de en las Sprint de Indonesia e Italia, sin contar el fallo de San Marino, cuando se fue a boxes a buscar la moto de agua cuando el chaparrón no pasó de cuatro gotas mal contadas.

Bagnaia ha respondido con ceros los domingos de Portugal, Aragón y la Emilia Romagna, además de caídas en las Sprints de Jerez, Le Mans, Cataluña y Gran Bretaña. Los dos se han dejado muchas oportunidades, aunque también es cierto que han sabido responder inmediatamente para mantener esa igualdad que reina ahora mismo en lo más alto de la clasificación. Cuando parece que uno se escapa y está más en forma, es el otro el que resurge y aprovecha un fallo de su máximo enemigo.

Los pilotos explican las caídas por lo rápido que se va ahora mismo en MotoGP, donde cada fin de semana se rompen los tiempos por vuelta y las carreras son varios segundos más rápidas que el curso pasado. Hay que ir al límite para ganar y se paga con caídas.