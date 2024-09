Error de Jorge Martín, Bagnaia lo aprovecha y Marc Márquez se sube al podio

En la primera vuelta ha tirado Jorge Martín por la borda todo el trabajo del fin de semana. Llegaba a la Sprint Race desde la "pole", con Bagnaia sólo cuarto y Marc Márquez en el puesto doce, otra vez lastrado por caídas en la Q2. Todo estaba a favor del piloto madrileño y en la primera curva cometió un error que vuelve a apretar el campeonato del mundo de MotoGP. Estaba liderando Martín y se fue al suelo. Se le fue la goma delantera, quizá algo fría todavía, y aunque volvió a la pista, se le escapaban definitivamente los de delante. Campo abierto para Bagnaia que agradeció el regalo y lo aprovechó, confirmando que este Mundial es un columpio, un sube y baja en el que unas veces falla Jorge y otras es Pecco. El italiano se equivocó en Misano y en el comienzo de la gira asiática fue Martín el que le devolvió el regalito. Cayó hasta el final del pelotón y trató de recortar para llegar al puesto nueve, donde se empiezan a repartir puntos en la carrera corto. Se quedó justo en la orilla, en el décimo puesto, sin tiempo para superar a Di Giannantonio y al menos sumar un puntito.

El que los ha sumado todos ha sido Bagnaia, que no dio opción en cabeza y elimina la mitad de la desventaja con la que llegó a Indonesia. De 24 a 12 antes de la carrera larga de este domingo.

El podio lo completaron Bastianini y Marc Márquez que siguen acercándose al liderato poquito a poco. Marc estuvo segundo casi hasta que faltaban dos vueltas, pero la "Bestia" tenía más ritmo y lo superó con cierta facilidad. El de Cervera no quiso o no pudo contraatacar, le bastaba con el podio, no tenía para mucho más después de una enorme salida en la que recortó muchas posiciones rápidamente.