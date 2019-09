Cara a cara: ¿Es un error de Bartomeu dejar marchar gratis a Messi?

SÍ

Querido Cristóbal, hasta tú te quedaste helado al conocer la noticia. El jugador que tiene hipotecada la economía de tu Barcelona, con un sueldo fuera de mercado, ha retratado a toda la directiva culé. ¿Quién es el dirigente que firma semejante cláusula? ¿Cómo puede consentir el socio este despropósito? Cristiano Ronaldo se encontró con un club fuerte y jerárquico que evitó situaciones sonrojantes. El Madrid ingresó más de 100 millones de euros por el portugués camino de los 34 años y jamás cedió a este tipo de caprichos de estrellas. Messi sabe que le entregaron las llaves de la entidad y abre y cierra la puerta a su antojo.

¿Cuánto vale Messi hoy? Imagina que decide salir en verano de 2020 por ¡¡¡¡0 euros!!!! Bartomeu firmó una condena, su condena, para no enfadar a Leo. Las arcas del Barça tienen telarañas y podrían sacar tajada con el argentino. El City, el PSG... incluso el Madrid podrían firmarle ¡¡¡gratis!!! Debería haber pañolada al palco el próximo partido en el Camp Nou, mientras Messi lanza un guiño desde el césped. ¡Gracias, Presi!

Poder descontrolado. Después del circo montando con el fichaje de Neymar, lo mismo el jeque se decide por Messi en ese bazar de jugadores que ofreció Bartomeu. No me extrañaría que la moraleja del culebrón por el brasileño fuera ver a Leo vestido de azulgrana... parisino. El poder de Messi en el Barça se ha descontrolado. El «shiquitito» se ha convertido en un gigante a la hora de subir o bajar el pulgar. Lo que quiera Leo, lo que pida el «10», lo que... eso sí, exigirle ganar la Champions, otro día.

NO

Les invito a todos a pensar en los días de felicidad que tendrán los gurús de la vikingada, con el «ínclito» José Luis Sánchez a la cabeza, soñando con que Leo Messi pueda salir del Barcelona tras esta temporada. Así despertarían de esa terrible pesadilla en la que, año tras año, son humillados por Su Santidad en todos los Clásicos.



Todos tranquilos, no se irá. Solo mentes madridistas capaces de ver una realidad completamente distorsionada pueden dudar de la lealtad de Leo al escudo y a la camiseta blaugrana. El caso de la posible salida de Messi es un buen ejemplo. Que hace lo que quiere ya lo sabemos todos, pero yo me pregunto: ¿Cuál es el problema de que haga lo que quiera? Tiene todas las bendiciones de esta generación y de las cinco próximas para hacer lo que le venga en gana. No olvidemos que está sentado a la derecha del escudo, y que el Presidente Bartomeu le ha entregado no sólo las llaves del Camp Nou, sino todo el manojo para que entre y salga cuando y como quiera. Bartomeu sabe que no se irá. Todos tranquilos.

¡Un burro volando! Conforme escribo estas líneas, me acuerdo de madridistas que salieron por la puerta de atrás. Y también recuerdo a los Xavi, Iniesta o Puyol. Las comparaciones son odiosas. Pero este debate no le interesa a buen seguro a los gurús merengones, que prefieren pensar en una posible oferta del PSG y en que Leo la vaya a aceptar. Pues no, no se va a ir. Se queda. Cualquier día les dicen que hay un burro volando y seguro que levantan la cabeza a ver por dónde viene.