Cara a cara: ¿Vuelve el Madrid a ser favorito para ganar la Liga?

El Madrid de Rodrygo y Valverde; por Alfredo Duro

No voy a perder tiempo con lo verdaderamente importante, Carme. El Madrid va a ganar la Liga y tú tienes sospechas más que fundadas sobre la cuestión porque sabes que Zidane ha dado con la tecla y que, su atrevimiento con Rodrygo y Fede Valverde, ha conseguido resucitar la ilusión y la fe del madridismo. Era cuestión de tiempo que el aire fresco con el que el Madrid ha diseñado su futuro más inmediato empezara a dar resultados. Ahora es un equipo equilibrado, que actúa con la seriedad del que sabe que tiene que resolver problemas futbolísticos importantes, pero que ha conseguido generar mayores recursos en el campo y se ha reencontrado con el gol.

Hazard ha tomado nota No hace mucho que en Barcelona se adornaban las informaciones sobre el Madrid con el estado físico de Hazard. Os habéis reído de él y habéis menospreciado su condición de «crack» mundial. Tranquila Carme, porque el madridismo y Hazard han tomado buena nota del ninguneo y van a cobrar la factura con intereses salvajes. El belga ya ha empezado a demostrar que es un jugador impresionante y que tiene ganas de convertirse en un símbolo del club. Su exhibición en un campo tan hostil como Ipurúa marca el principio de una gran era.

Líder Karim Hazard será el líder del futuro como ahora lo es Benzema, encumbrado como buque insignia del ataque que ha fulminado los debates del pasado. Su sociedad con Hazard es la más elegante del planeta y eso lo percibe el Bernabéu. Y por fin se ha hecho indiscutible Courtois como guardián de una portería que ya suma cinco partidos sin encajar. Son señales demoledoras del cambio experimentado por el Madrid. Valverde y Rodrygo han señalado un camino que todo el vestuario sigue con los ojos cerrados. El camino de otra liga blanca.

Le falta fútbol... y un Messi; por Carme Barceló

Venirse arriba con un buen resultado es oportunista. Ni tú mismo te crees lo que escribes. ¿Hazard? ¡Por favor! Está aún lejos de la excelencia –y veremos si llega– el único fichaje galáctico de Florentino Pérez. A la apuesta multimillonaria del presidente le ha costado mucho firmar un partido mínimamente aceptable como el del sábado para que ahora le llevéis a Cibeles con chófer y librea. El Real Madrid ha levantado tres puntos, pero aún le queda para hacer lo propio con la cabeza. Mientras os abrazáis por lo de Eibar lloráis viendo que no ha llegado ni el fútbol ni el nuevo Cristiano que firme 50 goles. Esa es la diferencia entre Barça y Madrid: el primero tiene a Messi. El segundo, no. Ni nadie que pueda parecerse. En la mesa de Leo y de CR7 no come nadie. La Liga es del que tenga a uno de ellos en sus filas.

Ter Stegen, el otro The Best Te leo con cariño, apreciado compañero, y verte loar la figura de Courtois como aval para lograr un campeonato liguero me mueve a la sonrisa. Si hay un portero con garantías, que decide partidos y que ha sido ensalzado aquí y allende los mares, ese es Ter Stegen. Las ligas las ganan los goleadores, los equipos regulares... y los cancerberos. En este caso, tampoco hay color. Bueno, sí: el blaugrana.

Zidane no tiene gracia Yo comprendo que quieras animar a la parroquia merengue, Duro de mi vida, pero decir que Zizou ha vuelto a darle lustre a la varita mágica me parece altamente atrevido. Sabes tan bien como yo que el técnico francés tiene la tensión por los suelos, ha dado la baja a muchos jugadores que hoy serían imprescindibles para ganar un título de Liga y no sabe qué hacer con Bale. A día de hoy, él y el Real Madrid se aguantan con hilos. «Un palomo no hace verano», que dijo el genio Johan Cruyff. Pues eso.