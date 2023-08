Carlos Alcaraz asusta hasta en los entrenamientos

Carlos Alcaraz debutará el miércoles en la segunda ronda del Masters 1.000 de Toronto ante el vencedor del partido entre Bernabé Zapata y el estadounidense Ben Shelton. Carlitos llegó el fin de semana pasado a Canadá y ya ha realizado los primeros entrenamientos en la pista dura norteamericana. Uno de las sesiones fue con el segundo cabeza de serie de torneo, el ruso Daniil Medvedev.

No es muy habitual que los dos grandes favoritos en un torneo de esta magnitud compartan pista antes del inicio de la competición, pero ellos lo hicieron y la reacción de Medvedev fue significativa. "Fue un buen entrenamiento porque se pudo ver la cantidad de talento que tiene. Llegó aquí el día antes de la práctica. Literalmente voló y jugó un set conmigo. Creo que jugó muy bien, quizá con algunos errores, pero eso lo que demuestra es su talento".

"También practiqué con Alejandro Davidovich el primer día que llegué y estábamos muertos. Es difícil golpear la bola por el desfase horario, incluso aunque sólo sean seis horas. El cuerpo está cansado del vuelo por lo que es difícil golpear la bola y se cometen muchos errores".

El ruso valoró la sesión con Alcaraz porque "fue un gran entrenamiento y creo que ambos lo disfrutamos". No es la primera vez que Medvedev se entrena con el ganador de Wimbledon y considera que no se repetirá muchas veces porque "espero que podamos jugar en finales o semifinales en el futuro. Normalmente no prácticas cada día con tus rivales". Medvedev asegura que el principal arma del murciano ahora es la potencia de sus golpes: "Nos pones juntos, nos pides golpear tan fuerte como sea posible y estoy seguro que él va a ser unos 25 kilómetros más rápido. Puede hacer que cualquiera de sus golpes sea ganador y es muy difícil jugar contra eso".

Clasificación ATP

Alcaraz continúa una semana más como número uno de la clasificación de la ATP, en la que el griego Stéfanos Tsitsipas ha arrebatado la quinta plaza al noruego Casper Ruud tras su victoria en el torneo mexicano de Los Cabos al imponerse en la final al croata Borna Coric. Con 9.225 puntos, Alcaraz mantiene una solida ventaja de casi quinientos puntos sobre el serbio Novak Djokovic (8.795), en tanto que el ruso Daniil Medvedev continúa en la tercera plaza con 6.360. El segundo clasificado español es Pablo Carreño, que ocupa el puesto 25.