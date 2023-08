La clara opinión de Alcaraz sobre el fichaje de Mbappé por el Real Madrid

Carlos Alcaraz vuelve a la actividad después de su espectacular victoria en Wimbledon tras una final histórica ante Djokovic. Ahora tiene por delante el Masters 1.000 de Canadá, el de Cincinnati y el gran desafío de defender la corona en el US Open. Ya está en Toronto, la primera parada, y en la conferencia de prensa que dio fue preguntado por el culebrón del verano (otra vez) en el mercado de fichajes futbolísticos. “Todo madridista quiere ver a Mbappé en el Madrid. Es uno de los mejores jugadores del mundo actualmente y todos los equipos le quieren. Ojalá leamos alguna noticia de que Mbappé va al Madrid. Me encantaría”, reconoció.

El número uno del mundo siempre ha reconocido que le gusta el fútbol y que es del Real Madrid, lo mismo que pasaba con Rafa Nadal. El propio Toni Nadal aseguró en una entrevista con este periódico que los ídolos deportivos del balear cuando era un crío eran los jugadores del Madrid.

El Real Madrid, por su parte, no tardó en felicitar a Alcaraz hace unas semanas, justo después de ese fantástico triunfo en Wimbledon. “Enhorabuena por tu brillante victoria en @Wimbledon, querido @carlosalcaraz. Y muchas felicidades por seguir manteniendo el puesto n.º 1 del tenis mundial. Eres un orgullo para el deporte español y para todos los madridistas", escribió el club en su cuenta oficial de Twitter.

El tenista murciano será el rival a batir en los próximos torneos, y no parece que los éxitos que está teniendo vayan a hacer que se relaje. “La verdad que ahora mismo no, no estoy enfocado en una faceta especialmente del juego, sino que tengo claro que tengo que mejorarlo todo. Siempre se puede ser mejor, siempre se puede mejorar, así que ahora mismo intento mejorar todo un poco", explicó sobre los aspectos de su juego en los que tiene margen. Obviamente, a mitad de temporada, cuando los torneos son muy seguidos, no tienes tanto tiempo, es más complicado enfocarse en las cosas y prestarle más atención en los entrenamientos. Poco a poco, en cada entrenamiento, en cada set que voy haciendo de entreno, en cada partido, voy intentando hacer mejor las cosas que no he ido haciendo bien y a partir de ahí, pues ir creciendo”, declaró.

Este año, cuando ganó el Mutua Madrid Open, aseguró que no tenía miedo de aburrirse del tenis, y que lo único que podía preocuparle en el futuro era sufrir alguna lesión grave. “El tema mental, de cansarme de ganar, de viajar, de jugar al tenis, no me preocupa, porque sé que no va a pasar. Sí un poco las lesiones, cuidarse físicamente, y lo vamos a intentar cuidar junto con mi equipo todos los días”, afirmó.