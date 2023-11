Carlos Alcaraz confirma su presencia en una exhibición ante 42.000 espectadores

Carlos Alcaraz participará en una exhibición que tendrá lugar el próximo 29 de noviembre en Ciudad de México. "El partido de exhibición será contra el estadounidense Tommy Paul que podría ser visto en vivo por hasta 42.000 espectadores, si se venden todas las entradas a precios de entre 32 la más barata (general) y 414 euros la más cara (barrera), 600 y 7.750 dólares mexicanos", informó el Diario AS. El Tennisfest GNP 2003 comenzará a las 19:00 hora local en la Plaza de Toros Monumental de Ciudad de México. Este recinto cuenta con una capacidad para 42.000 espectadores. Algunos de los artistas que han actuado fueron Luis Miguel, Miguel Ríos, Mago de Oz y Paulina Rubio. Rafa Nadal y el noruego Casper Ruud también jugaron ante 30.000 aficionados.

También hay que matizar que el partido entre Alcaraz y Paul será después del de Caroline Wozniacki y la griega Maria Sakkari. El evento también contará con la actuación del colombiano Sebastián Yatra.

"Simplemente no me sentí bien en la cancha. Tengo muchas cosas que mejorar, muchas cosas que entrenar, y no me sentí bien con el juego. Creo que no me moví bien y en los golpes creo que fueron de buena calidad, pero, físicamente, en la parte de movimiento tengo que mejorar mucho", dijo Alcaraz a principios de noviembre. El de El Palmar no encontró explicación para su temprana eliminación en el Masters 1000 de París-Bercy ante Roman Safiullin.

"Probablemente que la temporada sea larga afecte a mi juego, pero no lo sé. Este torneo tiene también muchas sorpresas porque es el final de la temporada y los jugadores están cansados, pero hablando de mí, no lo sé, sinceramente. Tengo que descubrirlo e intentaré en los próximos años ser mejor en esta parte de la temporada", remarcó. Finalmente, Alcaraz dejó claro que el nivel de Safiullin no le sorprendió "en absoluto". "Sabía que ha estado jugando a un gran nivel estos últimos meses, venciendo a los grandes, llegando a finales, y sabía que iba a jugar a un alto nivel", expresó.