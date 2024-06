Carlos Alcaraz responde a las quejas de Tsitsipas en Roland Garros

Carlos Alcaraz ya dejó atrás esos miedos que tenía con su antebrazo derecho. y ya se ha colado nuevamente en las semifinales del torneo parisino. El griego Stefanos Tsitsipas intentó ganar al español, pero le fue inviable. La anécdota sucedió después de acabar el partido, donde el español evitó responder a la pregunta sobre si le habían molestado las quejas de su rival durante el partido.

"Estoy encantado de volver a las semifinales de este torneo, creo que llego con confianza después del gran partido que hice hoy ante Stefanos. Escuché sus quejas sobre que alargaba demasiado mis gritos, durante el intercambio de pista del tiebreak. Él es libre de pensar lo que quiera, pero yo puedo decir que no lo he alargado más de lo normal y que no pretendía molestarle", afirmó Carlos.

Por otro lado, se acordó de Djokovic. "Siempre se ha caracterizado por volver muy rápido de las lesiones y más fuerte que antes. Le deseo una pronta recuperación, ojalá podamos disfrutar de nuevo de su tenis lo antes posible. Me sorprendió que se retirara porque terminó jugando muy bien ante Cerúndolo, pero así es el tenis. Es una gran decepción para todos los amantes del tenis no poder tenerlo en semifinales".

"Desde muy pequeño trabajé las dejadas y todos los relacionados con la habilidad de manos, como los cortados y las voleas. Mi padre era el que me enseñaba a hacerlos y me inculcaba la importancia de dominarlos. Suelo emplearla mucho; a veces, es por falta de ideas y esas suelen salir mal, pero la mayoría de ocasiones responden a una idea táctica", dijo el español.

Alcaraz ahora se medirá al nuevo número 1 de la ATP, el italiano Jannik Sinner. "Tengo muchas ganas de enfrentarme a él, va a ser una gran batalla y me encantaría tener ese cara a cara ganado. Ha ganado mucho regularidad este año, siempre muestra un nivel muy alto en pista. No hace nada mal, tiene un golpeo de pelota increíble, te lleva al límite constantemente y es muy difícil quitarle la iniciativa. Me encanta el desafío de medirme a él porque hace que cada día me levante con ganas de ser mejor jugador", aseguró.