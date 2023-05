Carlos Sainz, Hamilton y el efecto dominó de su posible llegada a Ferrari

La Fórmula 1 nunca descansa y la semana en la que este deporte debió aplazar una de sus carreras más importantes, el Gran Premio de Emilia Romagna (Italia), por culpa de las inundaciones que se estaban produciendo en la zona, muchos de los protagonistas han aprovechado el tiempo para continuar sus negociaciones. El mercado de pilotos parecía tranquilo, sin embargo, los acontecimientos y el pobre rendimiento de escuderías como Mercedes ha provocado una auténtica «tempestad» y que las cosas empiecen a moverse de manera muy seria.

La crisis está en Mercedes, pero también en otros gigantes como Ferrari, que son quienes más necesitan dar un golpe de timón a sus estrategias porque la falta de resultados es clamorosa. No tanto en el equipo alemán, que viene de dominar casi siete años, pero sí en Maranello, donde no terminan de ir bien las cosas. Y para levantar el ánimo qué mejor que la contratación de una estrella, aunque el verdadero problema sea más estructural, con coches que no tienen buenas prestaciones. Hoy, el mercado de pilotos está pendiente de lo que haga Lewis Hamilton, que acaba contrato dentro de unos meses. El inglés no está contento con lo sucedido el pasado año con un monoplaza que no alcanzó el nivel deseado, y mucho menos con el de 2023, que ya para la carrera de Mónaco, este fin de semana, ha sufrido un rediseño, sobre todo en la parte de los pontones, que pasan a ser «convencionales», en lugar de los revolucionarios que incorporaron el año pasado. Es decir, el reconocimiento de haber cometido un error de concepto a la hora de crear el monoplaza. Algo que tiene una difícil vuelta atrás a menos que ya estés pensando en la temporada 2024, cosa que podría estar ya ocurriendo en Mercedes.

De esta forma, los rumores apuntan ahora a un posible fichaje de Hamilton por Ferrari, un traspaso a golpe de talonario que podría convertir al británico, de nuevo, en el mejor pagado de los pilotos que forman la actual parrilla. Lo anunció recientemente «Gazzetta», que es el medio que utiliza Ferrari para lanzar sus globos sonda. ¿Significaría esto la salida de Leclerc? ¿De Sainz? Ambos pilotos tienen contrato hasta finales de 2024, pero en la Fórmula 1 no hay mucho problema a la hora de rescindir un acuerdo. Se paga la penalización y nada más hay que hacer. Le ocurrió a Kimi Raikkonen en 2010. Tenía contrato con la «Scuderia» y para dejar paso a Fernando Alonso llegaron a un acuerdo económico muy beneficioso para el nórdico.

Desde Italia apuntan a la salida de Carlos Sainz para dejar una alineación de pilotos muy potente con Leclerc y Hamilton. ¿Qué haría Sainz? El madrileño gusta mucho a Audi, que todavía no está de forma oficial en la Fórmula 1 pero ya ha comprado un equipo, lo que ahora es Alfa Romeo, y no será hasta 2026, con la nueva reglamentación de motores, cuando entre de forma definitiva. Allí ya tienen a una de las personas de confianza de Carlos, Andreas Seidl, con el que Sainz ya trabajó en McLaren. Seidl es la hombre que dirigió Porsche en Le Mans y ahora asume el reto de llevar a Audi a la Fórmula 1. Ambas marcas pertenecen al mismo grupo empresarial.

Pero la cosa no acaba aquí, porque el lugar actual de Lewis Hamilton lo ocuparía Sergio Pérez, ya que en Mercedes piensan en Russell para el futuro. Sobre quién acompañaría a Max Verstappen no hay rumores, pero ahora todo apunta a que podría ser Daniel Ricciardo, que está a punto de dejar su condición de piloto reserva para convertirse en titular en Toro Rosso (el equipo B de Red Bull) en sustitución de De Vryes. En función de su rendimiento, podría volver a la escudería madre.

Un efecto dominó que mantiene en alerta a la parrilla a la espera de que Hamilton mueva ficha. Si decide irse de Mercedes todo se precipitaría.