Carolina Aresu, una amazona en su paraíso

Entre los nombres españoles que se citan en el Andalucía Sunshine Tour, uno de los más prestigiosos a nivel internacional que se celebra en las instalaciones de Dehesa Montenmedio, se encuentra la amazona Carolina Aresu García-Obregón. "Montenmedio es especial para mí. Saltar en sus pistas me trae muchísimos recuerdos. Aquí conseguí la medalla de plata en un Campeonato de España de Joven Jinete y gané mi último año en esa categoría. Llevo viniendo desde 2007, cuando aún existía el Circuito de La Luna en verano. Le tengo muchísimo cariño a este concurso", asegura.

"Se diferencia del resto por su capacidad organizativa. Pueden gestionar más de 3.000 caballos compitiendo a la vez y todo funciona como un reloj. No hay nada igual en el mundo", afirma Carolina. Así está preparando a sus caballos para esta edición: "Mi método de trabajo está muy depurado. Siempre procuro hacer las mismas cosas porque considero que no hay que cambiar lo que funciona. Adapto el entrenamiento a las necesidades específicas de cada caballo. Todos los caballos de mi cuadra son de altísima calidad, y estoy muy agradecida con los propietarios por darme la oportunidad de montarlos. Pero si tengo que destacar a uno, sería ''Untrepide'', mi caballo de siempre. Me hace muchísima ilusión poder volver a competir con él a nivel internacional. En la pista 3 de Montenmedio hicimos una de las mejores pruebas de nuestra vida".

Carolina detalla sus metas para este curso: "Mi objetivo principal es el Campeonato de Europa. Es un reto complicado porque no podré contar con mi primer caballo de la temporada pasada, ''Domperignon'', pero soy competitiva y nunca dejaré deintentarlo".

El Andalucía Sunshine Tour no es sólo una competición, es un punto de encuentro para los mejores profesionales de este deporte. "Tener a los mejores jinetes del mundo aquí y que vengan jinetes de la categoría de John Whitaker hace que el resto de profesionales podamos convivir con ellos y aprender de su forma de entrenar y competir", comenta. Con 19 pistas de competición, pruebas puntuables para el Ranking Longines y un nivel organizativo impecable, Montenmedio es un referente a nivel internacional. Aresu destaca la labor de los organizadores: "Teresa Blázquez y Armando Trapote hacen un trabajo espectacular. Todo está perfectamente coordinado. Puedo correr con diez caballos sin que los horarios se solapen y la amabilidad y profesionalidad de todo el equipo hacen que sea un placer competir". Su pista favorita "es la número 3, la David Broome, porque es la pista donde gané el Campeonato de España sub'21".

El Andalucía Sunshine Tour es más que una competición, "es una plataforma. Ahora que todo está tan digitalizado, es nuestra plataforma como profesionales del mundo del caballo. Nos permite exhibirnos, hacer comercio, mejorar y compararnos con los mejores del mundo. Tenemos la suerte de tenerlo a unos pocos kilómetros de casa. Somos muy afortunados por ello". Carolina salta en las dos primeras semanas de competición y retomará la actividad a mitad de tour en las que son sus pistas favoritas.