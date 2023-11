Carolo López Quesada: "Ya hay diez caballos que cumplen los requisitos para ir a los Juegos"

El Salto de Obstáculos es una de las disciplinas en que la hípica española competirá en los Juegos de París. La directora de la disciplina, Reyes Martín, asegura que "los Juegos son un sueño hecho realidad". El responsable del equipo nacional de Salto desde 2021, Carolo López Quesada, analiza el escenario olímpico después de un brillante Campeonato de Europa, del Campeonato de España y de la Copa de Naciones de Vejer -la tercera ganada en su etapa- en la que se impuso España. "Estamos viviendo un momento bastante importante en nuestro deporte. La competición nacional tiene la Liga Nacional de Salto con siete sedes que son una maravilla y las rutas internacionales que se celebran en España cuentan con cincuenta competiciones internacionales", asegura López Quesada.

"Llevábamos mucho tiempo pensando no solamente en el Campeonato en Europa, además del campeonato en sí, porque éste ofrecía la posibilidad de calificar para los Juegos como equipo, que era lo que perseguíamos. En Tokio tuvimos la suerte de poder contar con Eduardo Álvarez Aznar a título individual, que fue una maravilla, pero no es comparable a trabajar con un equipo en los Juegos", comenta Carlos. "Fuimos de menos a más. El tercer día acabamos en el quinto puesto dentro de la calificación olímpica por delante de países como Italia o Suiza. Fue un momento muy especial porque nunca había conseguido España un quinto puesto en la disciplina de Salto en un Europeo. Además, tuvimos tres jinetes en la final individual. Lo vivimos como algo formidable", recuerda el responsable del equipo nacional.

"Para los Juegos tenemos que contar con jinetes y caballos, con binomios. Lo normal es que contemos con Eduardo Álvarez Aznar, Sergio Álvarez Moya, Armando Trapote, Teresa Blázquez, Santiago Núñez, Mariano Martínez y Alberto Márquez… Lo lógico es que sean los jinetes a los que hemos incluido en los concursos de cinco estrellas, Campeonatos de Europa y del mundo. Lo que sí tenemos claro es que cualquier jinete que tenga la posibilidad de estar calificado con su caballo para los Juegos tiene la oportunidad. No es un coto cerrado, pero es difícil que salgan binomios nuevos de manera repentina", analiza. "El momento final de publicar las listas para París es en junio, pero es importante también la fecha del 15 de enero, ya que los caballos tienen que estar inscritos en su pasaporte a nombre de un propietario español. Si aparece un caballo de máximo nivel en fecha posterior y este caballo no estuviera inscrito a nombre de un propietario español a fecha 15 de enero, no podría correr por España los Juegos según la normativa. Son dos las fechas clave: a 15 de enero que estén inscritos a nombre de un propietario español, y en junio que hayan cumplido los requisitos. Estos requisitos son moderadamente fáciles de conseguir. Actualmente tenemos diez caballos que ya los tienen. Esperemos que sean más. Es mucho más agradable tener muchos para escoger. A los Juegos vamos a llevar a cuatro jinetes, que pueden saltar los cuatro", comenta Carolo.

En 2024 hay más retos al margen de los Juegos. "Vamos a empezar con una pretemporada de lujo, con las rutas internacionales que hay en España. Es un privilegio contar con estos concursos: Oliva, Montenmedio y Valencia. Después arrancaremos con las Copas de Naciones, donde algunos de los caballos que necesiten experiencia la adquirirán. A continuación disputaremos la Global Champions Tour de Madrid, donde acudiremos con la artillería pesada. Dos semanas después asistiremos a La Baule (Francia), mítico CSIO 5* de máximo nivel, con jefe de pista olímpico. La planificación continuará con cinco semanas en las que bajaremos un poco el nivel y saltarán los caballos en arena para acabar dos semanas antes de los Juegos en el CSI de Casas Novas, que es una pista magnífica con jefe de pista de primer nivel, como es Javier Trenor. Ahí hará buena temperatura para los caballos y después se plantea un viaje corto desde ahí para los Juegos. Ese es el escenario perfecto", asegura el responsable del equipo nacional de Salto.