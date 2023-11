Jesús Garmendia, fin de curso a lo grande en el "Top ten" de Madrid

El picadero cubierto del Club de Campo Villa de Madrid bajó el telón de la competición nacional indoor 4 estrellas con la disputa del tradicional Trofeo Top Ten. Este concurso tiene la característica de que sólo los diez mejores conjuntos acceden al recorrido final. Jesús Garmendia, que ya había ganado el trofeo en 2017 con "Clarín de Llamosas", el actual caballo de Uxue Arruza, campeona de España Infantil 1* y subcampeona de Europa, conquistó la última edición a lomos de "Valut 2", un caballo alazán, castrado de 13 años, hijo de "Valentino" y madre por "Foxhunter".

"Valut 2" fue antes concursado por Enrique Camiruaga y ahora forma un binomio muy competitivo con Jesús Garmendia. No sólo lograron el triunfo final, también se impusieron en la prueba del sábado y venían de hacerse con la victoria en el Gran Premio de 1,45 del Concurso de Saltos Internacional ** (CSI 2*) del Andalucía October Tour de Dehesa Montenmedio.

En el primer recorrido del Trofeo Top Ten, sobre alturas de 1,40, compitieron 40 binomios y 8 de ellos acabaron sin faltas. Jesús Garmendia y "Valut 2" fueron los más rápidos. Los diez mejores disputaron el recorrido sobre alturas de 1,45 metros. Todos partían con cero puntos y Garmendia volvió a marcar el mejor crono (43.47) sin faltas. Hubo un segundo recorrido sin penalizaciones, el del asturiano Santiago Núñez Riva, con "Vulcano de Capellán", pero paró el crono en 44.86 segundos. El tercer puesto, con un derribo, fue para el gallego Jesús Bamonde Bermúdez de Castro con "Agr Trouble Maker".

"Los recorridos han estado muy bien puestos e Isabel Fernández Cañete es una gran jefa de pista. El formato de este concurso facilita que, al pasar a la segunda manga, aunque hayas hecho cuatro puntos en la primera, tengas posibilidades de ganar. Esto se traduce en que todo el mundo lo intenta y hay mucho espectáculo y emoción hasta el final. Yo he salido el último porque había ganado en la primera manga, lo que hacía que supiera todos los resultados y pudiera plantear una estrategia", aseguró Garmendia a LA RAZÓN. "He ido rapidito, pero sin tener que ir al máximo", apuntó. Y luego relató sus planes más inmediatos: "Los dos caballos que voy a llevar a ir a Ifema Madrid Horse Week y al CSI 5* de Casas Novas (La Coruña) en diciembre son ''Callias'' y ''Sandano 2''. A ambos les he corrido en dos pruebas pequeñas como preparación para las dos grandes citas internacionales. La idea era afinarlos un poquito y los veo bien. Los dos últimos meses, en competición abierta, los resultados han sido muy buenos, especialmente con ''Callias'' con el que en octubre me hice con la plata en el Campeonato de España Absoluto".

El Trofeo Colandrero, para "Vulcano de Capellán"

Desde hace cinco años, el Top Ten recoge un trofeo especial, cuyo nombre es "Colandrero", mítico caballo de Jesús Bamonde, que falleció en un accidente en la misma pista del Club de Campo Villa de Madrid. El trofeo premia al mejor caballo de deporte español (CDE) con un trofeo y una aportación económica. "Vulcano de Capellán" (Yeguada Casa Capellán) fue el ganador y fue concursado por su criador y propietario, Santiago Núñez Riva.

Homenaje a "Qapitol"

La línea del Top Ten de reconocer el mérito a los caballos, al igual que ocurre con el "Trofeo Colandrero", llevó a cabo durante la última jornada de competición un homenaje a "Qapitol", el caballo de José Díaz Vecino. Tras una dilatada carrera, donde incluso formó parte del equipo nacional que compitió en Hickstead 2017, a partir de ahora pasará a disfrutar de un merecido retiro.