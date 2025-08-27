Carrasco, muy cerca de regresar al Atlético

El Atlético de Madrid se encuentra en negociaciones decisivas para cerrar el retorno de Yannick Carrasco, quien podría regresar al club rojiblanco tras su paso por el Al-Shabab de Arabia Saudí. Esta operación, interconectada con la posible salida de Nahuel Molina, podría concretarse antes del cierre del mercado el 1 de septiembre.

Carrasco, que actualmente se entrena en el Al-Shabab, se acerca a cumplir 32 años y podría regresar al equipo rojiblanco por un importe accesible, ideal para un Atlético que ya ha invertido significativamente este verano. El técnico Diego Simeone ha demostrado un marcado interés en su vuelta y se reunió recientemente con el director general de Fútbol, Carlos Bucero, para impulsar el fichaje que evocaría aquel inesperado regreso de Carrasco en enero de 2020 desde China.

En este caso, aunque Carrasco no es la primera opción para reforzar el ataque, su experiencia, talento en el regate y condición económica hacen que su regreso gane fuerza en los días finales del mercado. Su presencia en el Atlético marcaría su tercera etapa en el club, con un pasado ilustre y experiencia contrastada en alta competición.

En definitiva, el "Carrasco 3.0" podría convertirse en la pieza táctica clave que Simeone busca para completar su puzle de la temporada 2025‑26, en un impulso necesario y con la garantía de ser un hombre que ya conoce la casa y la exigencia del club.