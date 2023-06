Cassano vuelve a atacar a Mourinho: "Ojalá no regrese a Italia... Es un asco"

Antonio Cassano aprovechó la eliminación de José Mourinho en la final de la Europa League para criticarle en el canal Twitch ‘BoboTv’ de Vieri. "El árbitro se ha equivocado, pero como otros fallan goles, Taylor no ha estado a la altura. Todo lo que ocurrió después empezó con Mourinho, que se fue abajo a protestar. Los vídeos llegaron rápidamente a todos y, entonces, ya vimos a su familia aterrorizada. Dijo que se va de vacaciones, ojalá no regrese más a Italia. Es un asco, en estos dos años solo vimos peleas, arruinó la imagen de la Roma, no hizo el bien de la entidad. Lo espero para mi gente: que se vaya a Portugal y no regrese más a entrenar en Italia", afirmó.

Cassano siempre ha sido tendencia desde que pasase por el Real Madrid. "Logré perder unos 12 kilos. Luego llegó Cannavaro y los volví a ganar. Nutella era uno de los patrocinadores del club y cada mes nos regalaban cinco kilos de producto. Cuando llegó Capello hice dos goles en dos partidos y me sentía el rey del mundo. Me sustituyó en el primer tiempo ante el Lyon, me pelee con él en Jerez y me sacó del equipo. En siete meses gané 14 kilos, comía la Nutella a saco y todo me daba igual. Daba asco", dijo hace unos meses.

"Tenía 6 años y medio de contrato, pero me quedé apenas 18 meses porque acabé fuera de la plantilla y cada viernes cogía un vuelo privado para volver a Roma. Comía como un perro y no dormía. Vivía una vida de mierda", matizó.

Antonio empezóp en cantera juvenil del Bari (sur), pero se trasladó muy joven al Roma, equipo con el que ganó la Supercopa Italiana 2001, antes de pasar en enero de 2006 pasó al Real Madrid. A su regreso a Italia, el exdelantero vistió la camiseta del Sampdoria, el Milán, el Inter y el Parma, antes de volver al club genovés cerrar su carrera con el Sampdoria en 2017 y jugó con la selección de Italia desde 2003 y en 2012 fue subcampeón de Europa.